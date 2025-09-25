măldărășanu, tranșant în privința unui jucător al sibiului: „nu merită să joace acum!” / video

Antrenorul lui FC Hermannstadt, Marius Măldărășanu a anunțat public că mijlocașul Diogo Batista nu intră deocamdată în calculele sale, deoarece portughezul nu are atitudinea potrivită.

Lusitanul Diogo Batista nu a evoluat în ultimele opt jocuri ale lui FC Hermannstadt, iar antrenorul sibienilor, Marius Măldărășanu îi cere să aibă mai multă determinare în duelurile cu adversarii. Tehnicianul a fost destul de iritat în timpul conferinței de presă, atunci când a fost întrebat de situația portughezului care nu a mai jucat din etapa a 2-a.

”Se antrenează, când merită să joace, va juca. Este un jucător cu calitatea tehnică, dar am mai spus-o, sper să nu se interpreteze greșit, pentru că văd că se focusează totul pe Diogo Batista. L-am adus să ne ajute, în momentul în care nu ești în regulă, nu ai cum să joci ca jucător străin. Trebuie să ai o altă atitudine, trebuie să dai totul. Calitatea tehnică are, dar toți au la noi. În momentul în care nu ai intensitate, când trebuie să câștigi duelurile pe faza defensivă, să faci efort, să fii reactiv, atunci vei juca. Importanți sunt toți jucătorii, nu vorbim numai de Diogo” a declarat tehnicianul principal al trupei de pe malul Cibinului.

”Un străin trebuie să facă diferența”

Măldărășanu a subliniat că Diogo trebuie să dea mult mai mult la duelurile fizice și în faza defensivă. ”L-am adus crezând că ne va ajuta, deocamdată nu este. Nu va juca pentru că nu merită să joace la momentul ăsta, când voi considera că merită, va juca. Adică eu am interesul să am rezultate și nu să țin un jucător care merită să joace pe bancă. Când sunt mai mulți care merită să joace, atunci va trebui să fac o rotație, cum încerc de cele mai multe ori. Știți bine stilul meu sau cum gândesc, în continuare vreau să trăiesc, să învăț, pentru că de multe ori încerc să-i mulțumesc pe toți și greșesc. Sunt conștient de asta, dar nu e cazul lui. Eu, ca jucător, chiar dacă am jucat foarte puțin în străinătate, când te duci în sănătate, trebuie să fii peste ce e acolo, trebuie să vii cu diferența. Numai la noi, românii suntem mai dușmani între noi și mult mai prieten cu străinii. Dacă el nu face diferența, n-are cum să joace” a mai declarat Măldărășanu.

FC Hermannstadt va juca vineri, de la ora 18.00, la Sibiu, cu FC Argeș, în etapa a 11-a a Superligii.