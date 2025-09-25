moldovenii din sibiu se pregătesc să meargă la vot în weekend: „ne pasă ce se întâmplă acasă”

Alegerile parlamentare din Republica Moldova, programate pentru data de 28 septembrie, stârnesc numeroase emoții atât în rândul cetățenilor moldoveni stabiliți în Sibiu, cât și al celor rămași în țară. Moldovenii din diaspora își doresc ca și cei de acasă să opteze pentru un parcurs pro-european.

Alegerile parlamentare din Republica Moldova, programate pentru data de 28 septembrie, stârnesc numeroase emoții atât în rândul cetățenilor moldoveni rămași în țară, cât și al celor stabiliți în diaspora, inclusiv la Sibiu. Pentru mulți dintre aceștia, votul de duminică nu este doar o formalitate electorală, ci un moment decisiv pentru direcția în care va merge țara în următorii ani.

Pentru moldovenii din diaspora, apropierea de Uniunea Europeană rămâne o speranță vie. Totodată, ei își doresc ca și cei de acasă să conștientizeze importanța alegerii unui drum stabil, clar și modernizator.

„Sper ca oamenii să fie lucizi și să aleagă un viitor pro-european”

Mihaela, o tânără originară din Republica Moldova, stabilită de mai mulți ani la Sibiu, privește cu seriozitate momentul electoral din acest an. Pentru ea, scrutinul din 28 septembrie este mai mult decât un vot politic – este un test de maturitate civică și o oportunitate de a influența pozitiv viitorul Republicii Moldova. „Cred că aceste alegeri sunt un moment foarte important pentru țară, pentru că se va decide în ce direcție vrem să mergem în următorii ani. Sunt extrem de importante, pentru că de rezultatul lor depinde ce reforme vor fi realizate și ce impact vor avea acestea asupra viitorului Republicii Moldova. Sper ca oamenii să fie lucizi și să aleagă un viitor pro-european”, a spus aceasta.

Mihaela consideră că participarea la vot trebuie să fie cât mai largă, în special în rândul tinerilor. Ea observă un interes crescut față de alegeri, atât în diaspora, cât și în rândul celor rămași acasă. „Sper ca participarea la vot să fie ridicată, mai ales că oamenii au început să înțeleagă cât de mult contează votul fiecăruia. Diaspora, de obicei, este foarte activă, iar în țară totul depinde de mobilizarea tinerilor și de încrederea pe care o mai au oamenii în clasa politică”, a adăugat ea.

Deși trăiește în România, Mihaela păstrează legătura cu familia și prietenii din Moldova și spune că nu poate rămâne indiferentă la ce se întâmplă acolo. „Cred că sunt șanse mari ca partidele pro-europene să fie susținute mai mult, pentru că tot mai mulți oameni își doresc o apropiere de Uniunea Europeană. Totuși, este posibil să existe un anumit echilibru, pentru că o parte a societății rămâne atașată de alte opțiuni politice. Din păcate, corupția este încă foarte mare în Moldova. Am emoții legate de rezultat, pentru că, deși locuiesc în România, îmi pasă de viitorul țării și de viața celor dragi care au rămas acolo. Îmi doresc foarte mult ca alegerile să aducă stabilitate, dezvoltare și un drum clar spre modernizare și condiții mai bune de trai pentru cetățeni”, mărturisește aceasta.

„Este o alegere între izolare și integrare”

Aurica, o altă moldoveancă stabilită în România, privește alegerile cu același grad de implicare. Ea subliniază că miza scrutinului din toamnă depășește cu mult granițele Republicii Moldova, fiind atent monitorizată și de partenerii internaționali.

„Nu doar cetățenii din Republica Moldova și cei din diaspora, ci și întreaga comunitate europeană urmăresc cu atenție alegerile parlamentare din această toamnă. Încă de la proclamarea suveranității în 1990, fiecare scrutin a fost marcat de tensiunea dintre Est și Vest, însă de această dată alegerile au o miză majoră. Mă bucur că oamenii își pot exercita votul liber și au diverse opțiuni din care pot alege”, a mai spus acesta.

În opinia sa, contextul geopolitic actual face ca alegerile să devină chiar mai importante decât cele din anii precedenți. „În apropierea graniței se desfășoară un război devastator, iar Moldova se află mai aproape ca niciodată de aderarea la Uniunea Europeană. În același timp, interesele din Est care vizează destabilizarea totală și acapararea puterii sunt tot mai agresive. Rezultatul acestor alegeri va fi decisiv: țara va urma fie calea izolării și dominației rusești, fie va avea șansa să continue pe drumul integrării europene”, spune tânăra.

Aurica atrage atenția și asupra stării de spirit a societății, una amestecată între speranță, dezamăgire și neîncredere. „La acest context complicat se adaugă și dezamăgirea a multor cetățeni față de guvernarea din ultimii ani. Oamenii își doresc o dezvoltare durabilă, siguranță în propria țară și oportunități reale pentru tineri, însă nu toți mai cred că votul lor poate produce o schimbare. Decepționați de lipsa unor schimbări mari, unii alegători declară deschis că nu vor merge la urne”, explică aceasta.

Un alt risc major pe care îl subliniază este expunerea crescută la propagandă și dezinformare „Eforturile de propagandă și dezinformare ating cote fără precedent, iar unii cetățeni, din păcate, o să cadă în această capcană. Finalul este greu de anticipat, iar tensiunea se anunță la fel de intensă ca în seara alegerilor prezidențiale din 20 octombrie 2024”, observă Aurica.

„Viitorul țării e la mijloc. Nu avem voie să fim indiferenți”

Întrebată dacă se așteaptă la o prezență ridicată la vot, Aurica spune că moldovenii au demonstrat, în ultimii ani, că pot fi implicați. „Da, cred că și de această dată vom depăși recordul de prezență la vot. În ciuda dezamăgirilor din societate și a eforturilor de destabilizare venite dinspre Rusia, moldovenii vor rămâne implicați. Viitorul țării este la mijloc, iar oamenii țin cu adevărat la democrația din țară și ceea ce s-a construit până acum cu eforturi mari.”

În privința emoțiilor legate de rezultat, răspunsul ei e sincer: „E firesc să existe emoții, mai ales când miza este atât de mare. Alegerile nu sunt doar despre partide și viziuni politice, ci despre viitorul concret al oamenilor. Într-un context marcat de presiuni externe, dezamăgiri interne și speranțe pentru un viitor sigur, fiecare vot contează”, mărturisește aceasta.

Și, fără ezitare, adaugă: „Bineînțeles că voi merge la vot. Știu cât de mult contează fiecare vot și voi insista ca și familia mea din țară să meargă. E un moment decisiv, iar turul doi nu va exista. Trebuie să alegem cu grijă și să nu ne pierdem speranța”, concluzionează aceasta.

Cătălina, tânără din Republica Moldova stabilită la Sibiu, vorbește despre propaganda rusă. „Alegerile parlamentare din 28 septembrie reprezintă un moment definitoriu pentru Republica Moldova. Într-o perioadă marcată de o luptă aspră în care propaganda rusă s-a amplificat masiv, riscul ca manipulatorii externi să submineze procesul democratic este real. De aceea, fiecare vot devine esențial, nu doar pentru protejarea democrației, ci și pentru consolidarea cursului european al țării”.

Unele sondaje arată că partidul de guvernământ PAS, cu orientare clară pro-UE, ar fi la egalitate cu formațiunea politică constituită în jurul socialiștilor conduși de fostul președinte pro-rus al țării Igor Dodon. Un alt sondaj, mai recent, spune că PAS ar conduce totuși în opțiunile de vot cu aproape 30 %, în timp ce socialiștii ar avea doar 13,2 %. Același sondaj mai arată însă că 39 % dintre cei intervievați nu și-au exprimat nicio opțiune: fie au refuzat pur și simplu să răspundă, fie au spus că nu știu cu cine votează, potrivit Hotnews.ro.