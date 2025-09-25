oligarhul moldovean vladimir plahotniuc, extrădat din grecia. va fi dus direct în pușcărie / video

Fostul politician Vlad Plahotniuc, în vârstă de 59 de ani, a fost extrădat în Republica Moldova și urmează să fie încarcerat la Penitenciarul Nr. 13 din Chișinău. Avionul care îl escortează a aterizat în această dimineață, la ora 09:30, potrivit surselor de la fața locului.

Plahotniuc fusese reținut pe 21 iulie pe aeroportul din Atena, în timp ce încerca să plece spre Dubai, în baza unei alerte Interpol. Autoritățile elene au aprobat extradarea la solicitarea Chișinăului.

Procurorii moldoveni îl acuză de implicare într-o rețea criminală organizată, spălare de bani, luare de mită și fraudă, în legătură cu dispariția a aproximativ un miliard de dolari din sistemul bancar al Republicii Moldova.

Autoritățile continuă ancheta, urmând ca Plahotniuc să fie supus procedurilor judiciare conform legislației moldovenești.