Cablurile dezafectate de pe stâlpii de curent din Sibiu afectează aspectul urban al orașului, consideră consilierul local Diana Mureșan care a întrebat, în ședința ordinară de joi, dacă există o inventariere a lor și dacă furnizorii de telecomunicații le pot îndepărta pe cele nefuncționale.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Consilierul local USR Diana Mureșan a adus în discuție, în ședința Consiliului Local din 25 septembrie, o problemă care afectează nu doar aspectul urban, ci și siguranța cetățenilor. Aceasta a cerut informații despre multitudinea de cabluri, cele mai multe nefuncționale, de pe stâlpii din oraș.

„Doresc să aduc în atenția dumneavoastră o problemă care afectează aspectul urban al orașului nostru șo anume prezența cablurilor aeriene dezafectate, lăsate pe stâlpii care nu au beneficiat de lucrări de modernizare. Este un demers lăudabil faptul că am reușit să băgăm cablurile în subterane, însă există zone unde rețelele vechi nefuncționale au rămas atârnate de stâlpi. Sunt role încolăcite, atașate pe stâlpi, care nu doar cp afectează negativ imaginea orașului, dar reprezintă și un pericol. În Sibiu bate frecventul vântul, iar în zona unde locuiesc eu am văzut cabluri care au căzut când a bătut vântul”, a prezentat Diana Mureșan.

Consilierul USR a întrebat dacă există un „inventar” al cablurilor aeriene dezafectate de pe stâlpi și dacă primăria a avut discuții cu furnizorii de servicii de telecomunicații pentru eliminarea cablurilor nefuncționale. „Este posibilă demararea unui protocol între primărie și furnizori să își curețe infrastructura neutilizată? Putem avea în vedere extinderea programului de îngropare inclusiv pe zonele unde nu avem în vedere o modernizare mare a arterelor?”, a adăugat Mureșan.

Primarul Sibiului a precizat că există o evidență a cablurilor nefuncționale, dar cel mai probabil ea nu este actualizată, fiindcă în ultima perioadă au avut loc o serie de lucrări. „Am sesizat deținătorii de cabluri și o să încercăm să actualizăm evidența. Nu asta e însă soluția, ci coborârea lor în subteran. Sunt însă operațiuni costisitoare, pentru că trebuie sparte străzile. Sunt investiții mai, iar în situația actuală noi nu știm ce se va întâmpla în perioada următoare din punct de vedere al reformei administrative. Avem un calcul făcut, dar până nu cunoaștem ce proiecte se finanțează, noi suntem într-o mare nesiguranță privind veniturile pe care putem conta. (…) Și pe mine mă deranjează, și în zona casei mele este un stâlp cu cabluri și mă întreb cum mai rezistă și cade”, a spus Astrid Fodor.

De altfel, Diana Mureșan a cerut să fie îndepărtați stâlpii din lemn aflați pe raza orașului. „În anumite zone ale Sibiului, unele istorice, sunt încă stâlpi din lemn, puși acum 70-80 de ani. Am avut și eu unul în fața casei și am fost îngrijorată că poate să cadă, așa că am cerut primăriei să intervină. În zonă mai sunt și alții care trebuie îndepărtați”.