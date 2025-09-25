”probleme” pentru măldărășanu. patru jucători se ”înghesuie” pe 2 posturi în echipă / video

Cu patru atacanți de profil diferit, antrenorul lui FC Hermannstadt, Marius Măldărășanu trebuie să îi aleagă pe cei doi cu care va începe meciul de vineri, de la Sibiu, cu FC Argeș.

Intrați în repriza secundă a meciului din etapa trecută, cu Rapid, Buș și Chițu au marcat și au adus victoria lui FC Hermannstadt. Titulari în Giulești, Neguț și Gjorgjievski au făcut de asemenea un meci foarte bun, astfel că dilema lui Măldărășanu pentru jocul de vineri cu argeșenii este alegerea cuplului din atac.

”Am mai primit întrebarea aceasta, dacă am greșit formula de echipă la meciul de la Rapid, ținând cont că am jucat cu doi atacanți și am marcat ceilalți doi care au intrat pe parcurs, dar prima repriză a fost foarte bună ca joc. Până la urmă, noi am dat două goluri pe fondul unei reprize mai puțin bune, dar m-a bucurat foarte mult reacția băieților și încrederea pe care au avut-o. Și sezonul trecut, cu Ianis erau Neguț, Chițu, Buș, erau toți într-o formă bună, încercam să-i rotesc. Chiar dacă cei care nu joacă mereu sunt nemulțumiți, important este când intră să dea totul, pentru că le va veni rândul. Dacă joci 30 de minute acum, meciul următor vei juca 60 minute” a declarat Marius Măldărășanu într-o conferință de presă susținută joi, la Sibiu.

Golul fabulos marcat de Sergiu Buș contra Rapidului nu îi garantează și postul de titular în meciul de pe ”Municipal” cu FC Argeș. ”Sper să fim inspirați și vineri în a alege, dar nu înseamnă că dacă ai marcat, trebuie să fii neapărat în echipă. Știți că am dat exemplul lui Sergiu Buș, câteodată joci de la început și nu o faci foarte bine, am mai spus aceeași chestie și de Kalifa Kujabi. Dar, acum e important că atacanți sunt bine, cred eu că încrederea lor este mai mare, după o victorie în Giulești nu ne culcăm pe o ureche. Trebuie să dăm mai mult decât am dat, pentru că nu știi niciodată ce se întâmplă într-un alt meci, chiar dacă echipa este poate ca și cotă sub adversarul din etapa trecută” a mai spus tehnicianul sibienilor.

”Buș a avut mai multe ocazii sezonul trecut, dar a marcat puțin”

Măldărășanu a subliniat faptul că Sergiu Buș este mult mai eficient în acest sezon, comparativ cu cel precedent.

”Să știi că sezonul trecut, Buș a avut mult mai multe ocazii, chiar dacă nu a marcat foarte mult. A marcat acel gol decisiv când ne-am dus în finala Cupei, dar pe mine ca antrenor mă bucura că ajungi acolo, că până la urmă asta e important, atunci că vei marca la un moment dat. A marcat puțin atunci, de data asta nu a mai avut foarte multe ocazii, însă a avut două execuții, exact ce trebuie să facă un atacant. Simțim poarta în spate, face preluare, se întoarce și trage, acum contează și doza de șansă pe care trebuie s-o ai ca atacant. Dar, dacă nu încerci poarta, nu ai cum să marchezi” a concuzionat Măldărășanu.

”Nu dă la poartă când trebuie să o facă”

Tehnicianul îi cere lui Aurelian Chițu să profite la maxim de momentele când poate marca. ”Asta îi spun și lui Chițu de multe ori, pentru că și el e un jucător care a ajutat foarte mult. Până la urmă, Ianis Stoica trebuie să-i facă un cadou, pentru că a plecat și datorită paselor lui. Chițu e foarte altruist, câteodată exagerează, nu dă la poartă când trebuie să dea. Dar, sunt mulțumit de toți, pe parcursul jocului cu FC Argeș, cu siguranță vor apărea toți patru, vom afla vineri cine va fi titular” a mai spus Marius Măldărășanu.