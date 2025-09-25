proiectul de modificare a bugetului județului sibiu, respins. consilierii, foc și pară pe o solicitare de la filarmonică / video

În ședința Consiliului Județean Sibiu din 25 septembrie 2025, proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a bugetelor instituțiilor și serviciilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul județean pe anul 2025 a fost respins.

Dezbaterile au fost aprinse în special pe tema suplimentării fondurilor alocate Filarmonicii de Stat Sibiu, care ar fi urmat să primească 50.000 de lei pentru servicii de consultanță și expertiză juridică.

Critici din partea opoziției

„La zona de birouri credite bugetare, în cadrul titlului II Bunuri la Filarmonica de Stat, se duc niște bani pe consultanță și expertiză. Sumele sunt necesare pentru a asigura plata unor servicii juridice. Am discutat cu un reprezentant al Filarmonicii, dar nu am primit explicații clare. Erau doar niște virări de la anumite articole, iar articolul bugetar pentru expertiză și consultanță a fost suplimentat cu 50.000 lei. Nu există însă o influență majoră asupra bugetului”, a declarat un consilier județean din Opoziție.

La rândul său, consilierul PSD Emil Marius Novac a criticat lipsa de transparență:

„Înțelegem că acești bani sunt pentru achiziția unor servicii juridice către Filarmonică. Am fi dorit să vedem și noi solicitarea Filarmonicii cu numărul 686 din 11 septembrie, dar nu ne-a fost pusă la dispoziție. Nu cred că este corect să achiziționăm servicii juridice externe, atâta timp cât Filarmonica și Consiliul Județean dispun de compartimente juridice proprii. Solicitarea pe care ați menționat-o ca fundament al proiectului nu este publicată nicăieri”, a subliniat Novac.

Și reprezentantul AUR, Gheorghe Popa, a fost tranșant:

„Compartimentul juridic al Filarmonicii are atribuții clare în acest sens. De ce să plătim o casă de avocatură din bani publici, când există deja personal angajat pentru aceste servicii?”

După interpelări, consilierii județeni au trecut la vot, iar proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetară, a fost deocamdată respins.

Cel mai probabil acesta va fi resupus votului într-o ședință viitoare, ori în octombrie, ori într-o reunire extraordinară.