Teatrul pentru Copii și Tineret „Gong” Sibiu prezintă sâmbătă, 4 octombrie, de la ora 18:00, premiera spectacolului „Colori” în regia Anei Crăciun Lambru. Spectacolul va fi prezentat, de asemenea, în avanpremieră, în aceeași zi de la ora 11:00.

„Colori” deschide un imaginar fabulos prin tehnica animației într-un decor cu decupaje de tip pop-up unic în România. Producția de la Sibiu prezintă aventurile celui mai frumos peștișor din ocean în încercarea de a-și recupera prietenii, după ce rămâne singur și izolat din cauza atitudinii sale egoiste. Exaltant și muzical, reunind situații dintre cele mai comice, cu rechini furioși și crabi ce știu karate, dar și pilde pline de gingășie prin înțelepciunea Caracatiței, spectacolul deschide un dialog despre generozitate, admirație și prietenie. Păpușile și set-designul spectacolului (o carte pop-up de 1mx1m) au fost create de o echipă talentată și extrem de atentă la detalii, scenografi, ilustratori și păpușari ca rezultat al unei etape de cercetare a materialelor și a tehnicilor de construcție. Angela Páskuy și Claudia Stühler articulează tot acest univers, printr-un joc tehnic și dinamic, ce aduce povestea în fața publicului de toate vârstele. Producția spectacolului reunește echipa Free Puppet Theatre, ce semnează întreaga scenografie pentru acest proiect, de la păpuși (Maria Mandea și Ana Crăciun-Lambru) la costume și decor (Alexandra Budianu, Elena Iorga și Paul Budan). Producția Teatrului „Gong” se bucură, de asemenea, de contribuția unuia dintre cei mai dinamici compozitori români, Marius Popa. Spectacolul are o durată de aproximativ 50 de minute și este recomandat celor cu vârsta peste 3 ani.

COLORI

– o adaptare după Marcus Pfister de Ana Crăciun-Lambru –

REGIA: Ana Crăciun-Lambru; SCENOGRAFIE PĂPUȘI: Maria Mandea, Ana Crăciun-Lambru; SCENOGRAFIE DECOR ȘI COSTUME: Alexandra Budianu, Elena Iorga, Paul Budan; MUZICA: Marius Popa; ASISTENT REGIE: Raluca Pavel;

ÎN DISTRIBUȚIE: Angela Paskuy, Claudia Stühler.

Versiunea în limba germană a spectacolului a avut premiera în data de 22 ianuarie 2021 sub titlul „Kunterbunt”. Accesul publicului la oricare din reprezentațiile de mai sus se face pe baza biletelor puse în vânzare online prin teatrulgong.ro sau la sediul Teatrului, de miercuri până vineri între orele 11:00 – 18:00, sâmbăta între orele 10:00 – 18:00 sau duminica între orele 10:00 și 14:00. Mai multe detalii despre bilete și acces, dar și condițiile de modificare a biletelor flexibile, puteți găsi în regulamentul afișat pe teatrulgong.ro. Prețul unui bilet pentru aceste spectacole este de 12 lei, tarif unic – flexibil.