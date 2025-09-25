sibian de "profesie" șuț a dat de bucluc la 23 de ani

Tânăr prins la Sibiu după ce a furat portofelul unei bătrâne.

Un tânăr de 23 de ani, din comuna Roșia, a fost reținut de polițiștii sibieni după ce, pe 11 septembrie, ar fi furat portofelul unei femei de 82 de ani, pe Aleea Frații Buzești din Sibiu. În portofel se aflau 500 de lei și o pereche de chei.

Polițiștii l-au reținut pe tânăr pentru 24 de ore, iar acum urmează să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu pentru o eventuală măsură preventivă. Ancheta continuă sub supravegherea autorităților.