În cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local Sibiu, desfășurată vineri, 25 septembrie, consilierul local Victor Leția (USR) a propus instalarea unui semafor inteligent la intersecția dintre strada Viile Sibiului și Drumul Național (DN), zonă cunoscută pentru blocajele frecvente și accidentele rutiere.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Consilierul local Victor Leția (USR) a propus instalarea unui semafor inteligent la intersecția dintre strada Viile Sibiului și Drumul Național (DN), zonă cunoscută ca fiind cu grad ridicat de accidente. „A fost un accident care a dus la blocarea unui sfert din oraș. Strada Lungă era o singură coloană de mașini. Coloana se întindea până în piață. Practic, un sfert din oraș era complet blocat în zona aceea”, a declarat Leția în cadrul ședinței.

Consilierul a subliniat că în zonă există o dezvoltare economică în creștere, cu peste 500 de angajați activi, iar traficul este din ce în ce mai greu de gestionat. „Să ieși din Viile Sibiului pentru a intra în oraș e deja o aventură. E pur noroc și șansă. Știu asta din proprie experiență, pentru că circul zilnic prin zonă”, a spus acesta.

Victor Leția a propus analizarea posibilității instalării unui semafor inteligent care să funcționeze în intervalul orar aglomerat, cu detecție automată a fluxului de mașini. „Este cea mai simplă și ieftină soluție. Un semafor care să funcționeze până seara, eventual chiar unul inteligent, care să detecteze coloanele de mașini. Tehnologia aceasta există de peste 20 de ani, nu este una foarte scumpă. Se poate opri traficul pe DN1 pentru două minute, cât să iasă mașinile din Viile Sibiului, iar în restul timpului poate funcționa intermitent.”

Propunerea urmează să fie analizată în comisiile de specialitate, în vederea unei eventuale implementări.