starea tânărului din vâlcea rănit grav în accidentul de miercuri seară de la cristian. vești de la medici

Un tânăr în vârstă de 26 de ani, din județul Vâlcea, a fost lovit de o mașină în Cristian, județul Sibiu. Bărbatul a fost dus în stare gravă la spital, iar medicii vin cu noi vești despre starea lui.

Accidentul a avut loc miercuri seara, pe DN 1, în zona localității sibiene Cristian. Un tânăr de 26 de ani a trecut strada neregulamentar și a fost lovit în plin de o mașină condusă de un bărbat de 64 de ani. (DETALII AICI)

În urma impactului, tânărul a suferit leziuni grave, fiind transportat la UPU Sibiu intubat, în stare de inconștiență. Din fericire, medicii au reușit să îl stabilizeze, iar acum starea lui este mai bună.

„Pacientul în vârstă de 26 de ani este internat în cadrul secției Ortopedie, iar momentan se află la ATI. A fost stabilizat hemodinamic și respirator, iar în această dimineață a fost detubat. Va fi ținut în continuare sub atenta supraveghere a medicilor specialiști”, spune Cristina Bălău, purtătorul de cuvânt al Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU) Sibiu.