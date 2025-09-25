studiu de trafic comandat de primărie pentru strada islazului. astrid fodor: ”acolo este o greșeală urbanistică” / video

În cadrul ședinței Consiliului Local Sibiu de la finalul lunii septembrie, consilierul PNL Adrian Bibu a ridicat problema lipsei trotuarelor pe strada Islazului și a propus transformarea acesteia în stradă cu sens unic.

Consilierul PNL Adrian Bibu a explicat că a fost personal în teren, alături de un alt consilier local, pentru a evalua situația reclamată de locuitori. Acesta a semnalat problema și zilele trecute într-o postare pe facebook. (DETALII AICI)

„În data de 4 septembrie, la ora 10, împreună cu domnul consilier Lucian Marin, am fost pe strada Islazului, la invitația locuitorilor din zonă. Sunt și case, și blocuri, iar una dintre problemele urgente este lipsa trotuarelor. Acolo unde există, trotuarele sunt extrem de înguste, încât încape doar o singură persoană. În unele zone, nu există deloc”, a spus Adrian Bibu.

Consilierul a subliniat și riscurile legate de traficul intens și viteza mare a mașinilor, în special într-o zonă unde circulă frecvent părinți cu copii și persoane în vârstă. „Am făcut un lucru bun cu această zonă, dar un lucru bun poate duce și la efecte negative. Sunt foarte multe mașini care circulă cu viteză. Aș vrea să analizăm posibilitatea de a introduce sens unic și, totodată, să luăm măsuri pentru siguranța pietonilor. Am înțeles că există și o solicitare scrisă din partea locuitorilor, pe care am transmis-o domnului viceprimar”, a mai spus acesta.

Astrid Fodor: „Situația este complicată”

Primarul municipiului Sibiu, Astrid Fodor, a răspuns că problema este cunoscută, dar complicată din punct de vedere urbanistic. Deși au existat mai multe sesizări, acestea au fost respinse până acum de Comisia de circulație. „Adrese au existat, s-au analizat în Comisia de circulație și au fost respinse. Din punctul meu de vedere, acolo este o greșeală urbanistică. Lipsa trotuarelor se datorează faptului că terenurile respective sunt proprietate privată. Așa s-a construit la vremea respectivă, iar acum sunt impedimente care nu pot fi rezolvate ușor”, a explicat primarul.

Fodor a mai precizat că Primăria va comanda un studiu de circulație care să clarifice posibilele soluții, inclusiv problema parcării pe carosabil. „Am fost și dimineața și seara acolo. Strada este plină de mașini, deși majoritatea curților au garaje frumoase, care stau goale. Oamenii nu-și mai lasă mașinile în curte. E nevoie de o analiză serioasă, pentru că străzile din zonă sunt înguste, în pantă, iar accesul este dificil. Săptămâna viitoare vom comanda un studiu de circulație, care sperăm să ne clarifice ce se poate face acolo”, a concluzionat aceasta.