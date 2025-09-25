un consilier local cere scoaterea a 1,4 milioane metri pătrați de teren din categoria de ”zonă inundabilă” a sibiului / video

În cadrul ședinței Consiliului Local Sibiu de joi, consilierul PSD Sebastian Forir a propus demararea unor lucrări hidrotehnice în zona Câmpșor — o zonă cunoscută pentru riscul ridicat de inundații — pentru a permite, în viitor, utilizarea terenului de 1.4 milioane de metri pătrați aflat acolo.

Consilierul PSD, Sebastian Forir, spune că terenul de 1,4 milioane de metri pătrați ar putea fi valorificat pentru construcții și dezvoltare urbană. „Zona Câmpșor este o zonă goală, care în prezent nu produce nimic. Acolo se pot dezvolta instituții publice, locuințe private și alte tipuri de construcții, care ar aduce un plus la activitatea economică a orașului. Este un teren generos, de 1,4 milioane de metri pătrați, și consider că trebuie să începem demersurile pentru a-l valorifica”, a spus acesta.

Forir a subliniat că acest tip de inițiativă trebuie privit prin prisma dezvoltării durabile, care presupune echilibru între aspectele sociale, economice și de mediu. „După cum știți, dezvoltarea durabilă se bazează pe trei piloni: social, economic și de mediu. Propunerea mea e un prim pas concret în această direcție. Ar fi păcat ca o asemenea zonă, cu potențial, să rămână neutilizată doar pentru că nu s-au făcut până acum lucrările necesare pentru protejarea împotriva inundațiilor”, a completat Forir.

Consilierul a mai menționat că zona ar putea fi legată de alte părți ale orașului, cum ar fi islazul, și că orice investiție în infrastructura hidrotehnică ar trebui corelată cu proiectele deja propuse privind canalizarea pluvială și menajeră din zonele adiacente.