adrian echert, despre propunerea sos de repatriere a aurului: „aceeași ciorbă reîncălzită, periculoasă pentru românia”

Deputatul USR de Sibiu, Adrian Echert, reacționează la proiectul de lege depus recent de grupul SOS în Senat, prin care se cere repatrierea integrală a rezervei de aur a României. Parlamentarul consideră că inițiativa nu este una nouă și că, la fel ca în trecut, are un pronunțat caracter populist și naționalist.

„Zilele trecute, grupul SOS a depus la Senat un proiect de lege prin care cere repatrierea întregii rezerve de aur a României. Nu e nimic nou sub soare – aceeași propunere a fost făcută și de Liviu Dragnea în urmă cu câțiva ani și a fost respinsă după dezbateri serioase, fiind catalogată drept nefundamentată și periculoasă. Astăzi asistăm la aceeași ciorbă reîncălzită, servită cu iz naționalist, menită mai degrabă să creeze tensiune și să dea impresia unui act de patriotism”, a transmis Adrian Echert.

Acesta atrage atenția că susținătorii proiectului aleg să comunice doar „jumătate de adevăr”: ideea că aurul ar fi mai sigur „acasă”. „Se trece însă sub tăcere partea esențială – păstrarea unei părți din rezerve în marile centre financiare, cum este Londra, oferă României acces rapid la lichiditate atunci când e nevoie. Aurul de acolo poate fi folosit ca garanție imediată în situații de criză, lucru imposibil dacă totul ar fi ținut doar între granițe”, a explicat deputatul sibian.

Echert subliniază că rezervele de aur nu sunt un instrument de campanie electorală, ci o plasă de siguranță pentru întreaga țară. „Aurul este al nostru oriunde s-ar afla, iar administrarea lui trebuie să se facă pe criterii profesionale, nu pe sloganuri politice. Repatrierea integrală nu ne face mai puternici, ci mai vulnerabili. Costurile uriașe și pierderea lichidității ar fi plătite, în final, tot de cetățeni”, a precizat acesta.

Deputatul USR mai arată că România procedează la fel ca statele responsabile, care își împart rezervele între depozite interne și plasamente în marile centre financiare internaționale.

„Rezervele de aur ale României trebuie tratate cu seriozitate și responsabilitate, nu luate în colimator de fiecare dată când un val naționalist are nevoie de atenție”, a conchis Adrian Echert.