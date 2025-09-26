brambura-park – distracția prinde contur pe valea avrigului. petreceri tematice și excursii școlare

Aproape de Sibiu, într-un colț de natură cu aer curat și priveliști frumoase, se află Brambura-Park – Casa Întoarsă, un spațiu gândit pentru joacă, relaxare și evenimente memorabile. Este locul unde copiii își trăiesc cele mai frumoase aniversări, părinții se bucură de liniște, iar cadrele didactice găsesc o destinație ideală pentru excursii școlare pline de sens și distracție.

Brambura-Park nu este doar un loc de joacă, ci un partener de încredere în organizarea evenimentelor pentru copii. De la aniversări la excursii tematice, aici fiecare detaliu este gândit cu grijă, astfel încât elevii să aibă parte de o zi interactivă, sigură și plină de bucurie. Parcul colaborează constant cu școli din toată țara și oferă pachete personalizate, adaptate nevoilor fiecărui grup.

Petreceri pentru copii, cu zâmbet garantat

Zilele de naștere la Brambura-Park sunt mai mult decât simple petreceri – sunt aventuri în toată regula. Copiii se bucură de ore întregi de joacă pe toboganele gonflabile, trambuline și leagăne uriașe, fac ture cu tubing-ul și descoperă plăcerea de a conduce mașinuțe electrice într-un spațiu special amenajat pentru siguranța lor. O plimbare cu trenuletul pe șine completează experiența, fiind una dintre atracțiile preferate ale celor mici.

Pachetul aniversar complet include toate aceste activități și un meniu gustos, care îi ține pe copii energizați și fericiți. Totul este organizat cu grijă, pentru ca părinții să se bucure în tihnă de o zi specială, fără stres și fără complicații.

Excursii școlare între joacă și învățare

Pentru unitățile de învățământ din Sibiu și din județ, Brambura-Park a devenit una dintre cele mai populare destinații pentru excursii tematice și activități extracurriculare. Oferta este variată și adaptată tuturor bugetelor și nivelurilor de energie.

Pachetul „Explorator” oferă copiilor acces la faimoasa Casă Întoarsă, unde curiozitatea este stârnită la fiecare pas. Vizita continuă la MiniZoo, unde îi așteaptă alpaca, căprițe pitice, iepurași, căprioare și cerbi lopătari. Activitățile în aer liber – tiroliana, trambulinele și pânza de păianjen – completează o zi plină de distracție. Însoțitorii beneficiază și ei de facilități, inclusiv un cadru didactic gratuit la fiecare 10 elevi și o băutură din partea casei.

Pentru grupurile care doresc și masă, pachetul „Gurmand Aventurier” adaugă un prânz delicios: un fel principal ales pentru întregul grup (șnițel sau aripioare crispy, alături de garnitură, salată, desert și băutură răcoritoare).

Pachetul complet, „Ziua Perfectă la Brambura-Park”, include acces extins la toate atracțiile – tubing, mașinuțe electrice, trenulet pe șine și pe roți, tobogane, trambuline și leagăne uriașe – dar și un meniu complet, pentru o experiență de dimineață până seara. Este alegerea ideală pentru școlile care vor o zi cu adevărat memorabilă.

Cazare și organizare fără bătăi de cap

Pentru grupurile din afara județului sau pentru școlile care planifică excursii de mai multe zile, Brambura-Park oferă și posibilitate de cazare, într-un cadru sigur, curat și prietenos. Organizarea este flexibilă, iar plata se poate face atât la fața locului, cât și online, pe baza dovezii de plată.

Cât costă o zi plină de distracție?

Toate pachetele sunt transparente și gândite pentru a oferi un raport excelent între calitate și preț. Pentru petrecerile de zi de naștere, pachetul complet costă 200 lei/copil, cu tot ce este necesar inclus: acces la atracții și meniu gustos.

Pentru excursiile școlare, tarifele sunt următoarele:

Pachetul „Explorator” – 30 lei/elev

Pachetul „Gurmand Aventurier” – 70 lei/elev

Pachetul „Ziua Perfectă la Brambura-Park” – 150 lei/elev

Tarifele includ TVA, nu există costuri ascunse, iar rezervările se pot face ușor, cu posibilitatea de plată la fața locului sau online.

Pentru detalii, rezervări sau oferte personalizate, îl puteți contacta pe Adrian, la numărul 0723 602 594.

Rămâneți la curent cu activitățile și noutățile Brambura-Park pe pagina oficială de Facebook și pe site-ul oficial.