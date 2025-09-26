Portul tradițional românesc inspiră marii designeri de modă, cântecul popular dă beat-uri pentru hituri ale secolului al XXI-lea, iar obiceiurile de la sat se văd la oraș. Altfel spus, tradițiile pot fi cool pentru generațiile tinere – aceasta este ideea campaniei pe care Centrul Județean „Cindrelul-Junii” Sibiu o lansează, astăzi, într-un preambul al sărbătorii Ziua Satului Românesc.

Resurse de inspirație și de identitate pentru prezent și viitor – acestea sunt tradițiile, acesta este folclorul, un fenomen viu. În acest cadru, proiectul cultural-educativ „Tradițiile sunt cool” își propune să aducă patrimoniul tradițional mai aproape de tineri și de societatea contemporană.

Campania urmărește să consolideze interesul tinerilor pentru patrimoniul cultural, să promoveze practici tradiționale prin canale online de comunicare, să faciliteze dialogul între generații și transmiterea valorilor de patrimoniu. Astfel, timp de două luni, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale „Cindrelul-Junii” Sibiu va promova online tradiții, cântece și dansuri populare, practici specifice zonelor etnofolclorice ale județului Sibiu, într-o manieră accesibilă, atractivă pentru tineri și pentru publicul online. Utilizatorii de internet vor putea contribui activ prin hashtag-ul dedicat #traditiicool, împărtășind fotografii, povești și amintiri despre tradițiile care fac parte din viața cotidiană.

„Patrimoniul nu este moștenirea trecutului, ci este o resursă vie care ne unește și ne inspiră. Prin această campanie dorim să aducem mai aproape de public frumusețea tradițiilor care dau culoare comunităților din arealul sibian. Tocmai de aceea lansăm campania în preambulul sărbătorii Ziua Satului Românesc, celebrată anual în ultima duminică din septembrie”, declară Silvia Macrea, manager CJCPCT „Cindrelul-Junii” Sibiu.

Primele teasere online ale campaniei, publicate sub formă de sondaje și countdown, au stârnit deja interesul publicului, având un impact mare și generând numeroase comentarii: „Tradițiile nu se vor demoda niciodată! Tradițiile suntem noi! Identitatea noastră!!!”, „Tradițiile nu țin de modă și de trecerea anilor, ci de valorile și frumusețea pe care le transmit din generație în generație”, „Știu tot mai mulți tineri care se întorc la tradiții!!!”, „Tradiția ne ține împreună. Pe noi toți. Datoria noastră este să o lăsăm moștenire copiilor noștri.”

Materialele din campanie vor fi publicate – sub formă de postări interactive, materiale video, povești ilustrate etc. – pe contul oficial Centrul Creaţiei Junii Sibiu de pe facebook și centrul_creatiei_junii_sibiu de pe instagram.

Acțiunile CJCPCT „Cindrelul-Junii” Sibiu sunt posibile cu finanțarea acordată de Consiliul Judeţean Sibiu.





