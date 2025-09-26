cinci euro ca în italia? taxă de acces pe transfăgărășan pentru fluidizarea traficului

Specialiștii în turism propun o taxă de acces pe Transfăgărășan din cauza aglomerației.
Transfăgărășan, una dintre cele mai spectaculoase șosele montane din lume, devine tot mai aglomerat, în special în sezonul turistic. Din acest motiv, specialiștii în turism propun introducerea unei taxe de acces, similară cu modelul din Italia, unde vizitatorii plătesc cinci euro pentru a circula pe anumite drumuri.
Fondurile obținute ar putea fi folosite pentru amenajarea de parcări moderne, pentru fluidizarea traficului și pentru organizarea de activități care să pună în valoare tradițiile locale. În prezent, circulația intensă și lipsa unei organizări clare duc la blocaje frecvente, mașinile fiind parcate pe marginea drumului sau în parcările improvizate.
Propunerea urmează să fie discutată în cadrul unei dezbateri publice, având ca scop îmbunătățirea experienței turiștilor și protejarea mediului în zona Transfăgărășanului.
