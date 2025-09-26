CFR Călători a anunțat vineri reducerile de care beneficiază studenții în noul an universitar 2025/2026, care începe săptămâna viitoare. Astfel, studenții români și străini, cu vârsta de până la 30 de ani, înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență în instituțiile de învățământ superior acreditate din România, pot călători cu 90% reducere la clasa a 2-a pe toate categoriile de trenuri (Regio, InterRegio, InterCity), pe rutele dintre localitatea de domiciliu și cea în care se află instituția de învățământ.

De această reducere beneficiază și studenții orfani, cei proveniți din centre de plasament, familii substitutive sau aflați la asistent maternal. Pentru clasa 1 sau vagoanele de dormit/cușetă, diferențele tarifare se plătesc integral.

Pentru a beneficia de reducere, studenții trebuie să prezinte legitimația de student pentru reducere la transport vizată pentru anul universitar în curs, împreună cu actul de identitate. Studenții care dețin carte electronică de identitate pot face dovada domiciliului cu documente digitale sau fizice emise de structurile de evidență a populației.

Până la 30 noiembrie 2025, reducerea de 90% poate fi acordată și în baza legitimației vizate pentru anul universitar 2024/2025. Studenții din anul I pot utiliza adeverința emisă de instituția de învățământ până la obținerea legitimației pentru anul universitar 2025/2026. Începând cu 1 decembrie 2025, reducerea se acordă exclusiv pe baza legitimației vizate pentru anul 2025/2026.

Ca noutate, CFR Călători a anunțat că, începând cu 1 octombrie 2025, studenții români înmatriculați la instituții de învățământ superior din străinătate vor beneficia pe teritoriul României de 50% reducere la clasa a 2-a pentru toate categoriile de trenuri, pe orice distanță, până la vârsta de 30 de ani. Diferențele pentru clasa 1 sau vagoanele de dormit/cușetă se plătesc integral.

Astfel, studenții din România și cei care studiază în străinătate pot călători mai ieftin și pot beneficia de facilități semnificative în transportul feroviar intern, contribuind la mobilitatea facilă între domiciliu și universitate.