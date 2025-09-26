de la operă la rock și de la drumeții la știință: sibiu trăiește un weekend ”colorat” cu multe evenimente

Ultimul weekend din septembrie aduce la Sibiu un program bogat, cu activități pentru toate vârstele și gusturile: târguri, spectacole de operă, drumeții, teatru, concerte, sport și știință.

Sibienii sunt așteptați la Târgul Național de Ecoturism care se desfășoară în perioada 26–28 septembrie, în Piața Mare. Vineri, 26 septembrie, între orele 10:00 și 21:00, publicul este invitat să participe la ateliere și expoziții, dar și la activități interactive în zona „Anii Drumeției”, unde pot învăța cum se pregătește o drumeție sau cum poate fi protejată natura.

Sâmbătă, 27 septembrie, programul devine activ: ture de bicicletă prin oraș, tururi ghidate în parcuri, conferința RoBoost la Casa Artelor și tururi tematice despre castorul din Dumbrava Sibiului, organizate de Conservation Carpathia.

Duminică, 28 septembrie, între orele 10:00 și 18:00, târgul continuă cu ateliere de gastronomie, meșteșuguri, educație montană și demonstrații despre viața în natură. Copiii și adulții vor putea învăța regulile de orientare, cum se montează un cort sau cum se supraviețuiește în aer liber. (Detalii aici)

Sibiu Opera Festival – începutul unei ediții internaționale

Tot în acest weekend începe Sibiu Opera Festival, care se va desfășura până pe 11 octombrie. Participă instituții prestigioase din Italia (Opera din Parma, Teatro Goldoni din Livorno), dar și din țară – Opera Națională Română Timișoara, Opera Maghiară Cluj-Napoca, Teatrul Național de Operă și Operetă „Nae Leonard” Galați, Teatrul de Balet Sibiu și Filarmonica de Stat Sibiu.

Drumeții cu „Anii Drumeției” – trasee și activități în natură

Pe lângă activitățile din cadrul târgului, proiectul „Anii Drumeției” propune drumeții tematice în zona Sibiului. Printre turele ghidate se află: drumeție circulară Mohu – Cașolț și drumeție pe Via Transilvanica. (Detalii aici)

Filme noi la CineGold

Pentru pasionații de cinema, CineGold Sibiu aduce în acest weekend premiere pentru toate gusturile – de la filme de acțiune și comedii romantice, la animații și filme pentru copii. Printre acestea, pot fi urmărite: „Casa De Păpuși a lui Gabby”, „Charlie si Puiul de Cangur”, „Jaful secolului”, „O luptă după alta”, „Eu, Tu și Cei Din Mintea Noastră”. Programul complet poate fi consultat pe site-ul cinematografului.

Premieră la Teatrul Gong – „Colori”, un spectacol pentru întreaga familie

Sâmbătă, 27 septembrie, Teatrul pentru Copii și Tineret „Gong” prezintă premiera spectacolului „Colori”, în regia Anei Crăciun Lambru, de la ora 18:00.

Pentru cei care vor să-l descopere mai devreme, avanpremiera are loc în aceeași zi, de la ora 11:00. Spectacolul promite o experiență vizuală și emoțională pentru cei mici și mari.

Concert Alternosfera – „Steaguri fără culori”

Tot sâmbătă, de la ora 19:00, trupa Alternosfera urcă pe scena Casei de Cultură din Cisnădie, în cadrul turneului „Steaguri fără culori”. Concertul este unul dintre cele mai așteptate momente muzicale ale weekendului și promite o seară intensă pentru fanii rock-ului alternativ.

FC Hermannstadt – FC Argeș, vineri pe Stadionul Municipal

Iubitorii de fotbal pot susține echipa locală vineri, 26 septembrie, de la ora 18:00, în meciul dintre FC Hermannstadt și FC Argeș. Partida are loc pe Stadionul Municipal Sibiu și contează pentru etapa din campionatul ligii secunde.

Foto: FC Hermannstadt

Alte evenimente în weekend

Tot vineri, între orele 16:00 și 22:00, are loc Noaptea Cercetătorilor, eveniment organizat de Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” și Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu. Publicul va putea participa la demonstrații științifice, experimente interactive și prezentări din domenii variate, într-un cadru educativ, dar prietenos.

De asemenea, unul dintre cele mai așteptate evenimente culturale ale toamnei, „25 de ore de teatru non-stop”, începe sâmbătă, 27 septembrie și se încheie duminică, 28 septembrie. Timp de o zi și o noapte, teatrele și spațiile culturale din Sibiu vor găzdui spectacole, performance-uri, lecturi și întâlniri cu artiștii, într-un maraton dedicat pasionaților de teatru contemporan.

Tot weekend-ul acesta sibienii încă au ocazia să se bucure de cea de-a 6-a ediție SCAF – Sibiu Contemporary Art Festival.

