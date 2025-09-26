fc hermannstadt ia bătaie acasă de la fc argeș. o gafă uriașă a decis meciul / video foto
Foto: Robert Bîrsan

Venită după succesul din Giulești, FC Hermannstadt a pierdut vineri pe ”Municipal”, 0-1 cu FC Argeș, în etapa a 11-a a Superligii. 

Cele două galerii s-au duelat de la distanță prin bannere ironice.

video
play-rounded-fill

Încă din minutul 5, gruparea lui Marius Măldărășanu a fost mai periculoasă, prin Neguț, care a reluat cu capul pe lângă poartă, după un corner. Apoi, Selimovic reia și el periculos cu capul.

fc hermannstadt ia bătaie acasă de la fc argeș. o gafă uriașă a decis meciul / video foto

Vine minutul 35, când Jair irosește o ocazie monumentală, cu poarta goală, după o acțiune excelentă pe dreapta a lui Antwi. Brazilianul trebuia doar să pună latul, însă a lovit prost mingea și a ratat incredibil.

fc hermannstadt ia bătaie acasă de la fc argeș. o gafă uriașă a decis meciul / video foto
Foto: Robert Bîrsan

A fost 0-0 la pauză, după o repriză echilibrată, dar în partea secundă, piteștenii au schimbat sistemul, trecând la 3-5-2, cel utiloizat de gazde. Argeșenii au prima șansă în partea secundă, prin Blagaic, în minutul 58, dar Căbuz intervine salvator.

fc hermannstadt ia bătaie acasă de la fc argeș. o gafă uriașă a decis meciul / video foto
Foto: Robert Bîrsan

Măldărășanu mută în atac, pe gazon apar Chițu și Buș, cei care au punctat etapa trecută, contra Rapidului, dar istoria nu se repetă mereu.

fc hermannstadt ia bătaie acasă de la fc argeș. o gafă uriașă a decis meciul / video foto
Foto: Robert Bîrsan

Argeșenii punctează însă în minutul 65, după ce Karo gafează incredibil din postura de ultim apărător, Caio scapă singur spre poartă și înscrie fără emoții. Eroarea monumentală a cipriotului a costat enorm echipa gazdă, care nu a mai găsit soluții în ofensivă.

fc hermannstadt ia bătaie acasă de la fc argeș. o gafă uriașă a decis meciul / video foto
Foto: Robert Bîrsan

Intră și I. Stoica și Kujabi pentru sibieni, dar argeșenii se apără bine și își merită locul de play-off.  FC Hermannstadt nu mai reușește să creeze pericol la poarta oaspeților și timpul curge implacabil.

fotbal liga 1, meci fc sibiu vs. dinamo, jucători în acțiune pe stadion, eveniment sportiv de top, rezultate în timp real, fotbal profesionist în sibiu.
Foto: Robert Bîrsan

În prelungiri, Buș reia modest cu capul din poziție bună și se termină 0-1, primul succes al argeșenilor în meciurile oficiale cu sibienii. Sibiul pierde din nou pe ”Municipal” și risipește astfel punctele acumulate etapa trecută, în Giulești.

În schimb, echipa construită de fostul președinte al clubului sibian, Dani Coman, a urcat pe un neverosimil loc 2 și își contină drumul spre play-off.

FC HERMANNSTADT: Căbuz – Căpușă, Karo (Stoica 75), Selimovic – Antwi, Albu (Kujabi 75), Ivanov, Jair (Chițu 59), Ciubotaru – Gjorgjievski (Buș 59), Neguț. Antrenor: Marius Măldărășanu

Ultima oră