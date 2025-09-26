FC Hermanstadt a fost repartizată în Grupa D a Cupei României, alături de alte trei echipe de Superliga și două formații de Liga 2.
Sibiul face parte din Grupa D, alături de Dinamo 1848, Farul Constanța, FC Botoșani, Concodia Chiajna (Liga 2) și CS Dinamo (Liga 2).
Primele opt clasate din sezonul trecut, printre care și FC Hermannstadt au fost direct calificate în faza grupelor, fiind plasate într-o urnă.
Toate echipele vor juca un meci cu o echipă din urna 1, un meci cu o echipă din urna 2 și un meci cu o echipă din urna 3 la nivelul grupei relevante.
Partidele se vor disputa pe terenul formației mai slab clasată în sezonul precedent, exceptând duelul formațiilor din prima urnă valorică, programat pe terenul primei echipe extrase. Astfel, echipa lui Marius Măldărășanu va juca în deplasare toate cele trei jocuri din grupă, inclusiv pe terenurile echipelor de Superliga, Botoșani și Dinamo.
Programul din Cupa României
- Faza grupelor, etapa 1: 29 octombrie 2025: Concordia Chiajna – FC Hermannstadt
- Faza grupelor, etapa 2: 3 decembrie 2025: FC Botoșani – FC Hermannstadt
- Faza grupelor, etapa 3: 17 decembrie 2025: CS Dinamo 1924 – FC Hermannstadt
- Sferturi de finală: 4 martie 2026
- Semifinale: 22 aprilie 2026
- Finala: 13 mai 2026
