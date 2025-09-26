frig și ploi la început de octombrie. meteorologii anunță temperaturi scăzute

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat vineri prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, arătând că prima parte a lunii octombrie va fi mai rece decât în mod obișnuit.

Săptămâna 29 septembrie – 6 octombrie 2025

Valorile termice vor fi mai scăzute decât cele specifice acestei perioade în întreaga țară, cu temperaturi mai coborâte în special în nord-est. Regimul pluviometric va fi excedentar, cu ploi mai consistente în regiunile sud-vestice.

Săptămâna 6 – 13 octombrie 2025

Temperaturile medii vor fi apropiate de normal, cu posibile valori ușor mai scăzute în estul țării. Precipitațiile vor fi în general normale pentru această perioadă, la nivelul întregului teritoriu.

Săptămâna 13 – 20 octombrie 2025

Mediile valorilor termice vor fi în general apropiate de normal, iar regimul pluviometric se va menține în jurul valorilor obișnuite pentru această perioadă, în toate regiunile.

Săptămâna 20 – 27 octombrie 2025

Temperaturile și cantitățile de precipitații se vor situa în apropierea mediilor normale, pe întreg teritoriul României.

Meteorologii recomandă populației să se pregătească pentru o primă săptămână mai rece și umedă, iar începând cu a doua săptămână a lunii vremea va reveni treptat la normal.