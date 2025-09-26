gheorghe huja, amendat de poliție după ce l-a înjurat pe actualul primar al cisnădiei: „nenorocit de om, nesimțit si mizerabil”

Gheorghe Huja, fostul primar al orașului Cisnădie, a fost amendat de poliție după ce l-a înjurat pe actualul edil Mircea Orlățan.

În 28 august 2025, Gheorghe Huja a organizat o conferință de presă la sediul PNL din Cisnădie. Fostul primar, actualmente consilier local, a spus o serie de cuvinte jignitoare la adresa actualului primar Mircea Orlățan. „Nenorocit de om”, „nesimțit”, „mare escroc” și „mizerabil” sunt expresiile jignitoare folosite de Huja.

În urma acestui eveniment, primarul Mircea Orlățan a decis să depună o plângere la poliție. „Aceste expresii au fost rostite în mod public, în fața mai multor persoane și în prezența presei, fiind difuzate în spațiul public și înregistrări audio-video. Formulările au un caracter evident ofensator și aduc atingere demnității și reputației mele, având totodată potențial de tulburare a ordinii și liniștii publice”, a precizat primarul Cisnădiei în plângere.

Poliția a analizat imaginile, stabilind că cele reclamate de Mircea Orlățan se confirmă. „Persoana care face obiectul sesizării a fost sancționată contravențional conform Legii 61/1991, art. 2, pct. 1”, se arată în răspunsul poliției.