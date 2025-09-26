inter sibiu a ratat un penalty și a terminat învinsă la vâlcea / foto

Inter Sibiu a cedat vineri în Zăvoi, 0-2 cu SCM Rm. Vâlcea, în etapa a 6-a a Ligii 3. 

Echipa sibiană a avut un joc teribil de greu la Vâlcea, unde a avut-o ca adversară pe principala favorită la promovare. Vâlcenii au dominat,  au avut posesia, în timp ce sibienii au căutat să replice pe contraatacuri în viteză.

Încă din minutul 3, golgheterul gazdelor, Rusu a avut o primă mare ocazie. Apoi, Zaharia a avut un șut foarte periculos pentru SCM. Cu ceva șansă, Inter s-au apărat bine în prima repriză, iar a pauză a fost 0-0.

SCM a deschis scorul în minutul 56 prin Mitulețu, după o centrare în fața porții a lui Rusu.

Inter putea egala în minutul 70, când Mercioiu a ratat un penalty, apărat de Micle.

SCM s-a desprins la 2-0 în minutul 74, când Rusu a transformat un penalty.

Inițial, portarul sibienilor, Toderean blocase penaltyul, dar arbitrul a dictat repetarea loviturii, indicând că goalkeperul nu a stat cu ambele picioare pe linia porții .

Cu 8 puncte din 6 jocuri, Inter este pe locul 5, fiind devansată de Mediaș, care a remizat tot vineri cu Câmpulung Muscel, scor 1-1. . Cristi Avram a deschis scorul în minutul 43 pentru medieșeni, însă oaspeții au restabilit egalitatea în minutul 62 prin Andrei Stoica.

Inter: Todorean – Onețeiu, Morozan, Țipac, Timiș, Țichindelean, Niță, Bârză, Ștefan, A. Bîrsan, Mercioiu. Au mai jucat: Chirilă, Bărculeț, Veștemean, Rotar, Lazăr. Antrenor: C. Moldovan.

