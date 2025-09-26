jurgen faff neagă implicarea fly lili în fuga lui horațiu potra: nu am avut niciodată zboruri spre dubai

Compania aeriană Fly Lili și administratorul acesteia, Jurgen Faff, dezmint acuzațiile vehiculate recent în spațiul public, potrivit cărora ar fi facilitat plecarea mercenarului Horațiu Potra din România spre Dubai.

Într-un comunicat oficial, Fly Lili precizează că nu a operat și nu operează zboruri către Dubai și că toate afirmațiile privind presupusa implicare a companiei sau a lui Jurgen Faff în fuga lui Potra sunt „false și lipsite de orice fundament”.

De asemenea, compania respinge speculațiile legate de existența unei relații de prietenie între Faff și Potra, subliniind că „o asemenea legătură nu a existat și nu există”.

Fly Lili amintește că ultimul zbor către Congo, invocat în spațiul public, a avut loc în 7 ianuarie 2025 și a fost efectuat în deplină legalitate. Operatorul aerian susține că își desfășoară activitatea exclusiv în aviația civilă, pe rute europene și către Tel Aviv, toate cursele fiind publice și verificabile pe platformele internaționale.

În privința situației financiare, compania recunoaște întârzieri la plata unor obligații, dar afirmă că se află în proces de redresare și eșalonare a datoriilor către stat, subliniind că nu există acuzații de evaziune sau încălcări ale legii.

„Ne delimităm ferm de orice speculații sau asociere cu acțiuni ori persoane ce depășesc obiectul legal de activitate al operatorului aerian. Vom folosi toate mijloacele legale pentru a proteja reputația Fly Lili și a domnului Jurgen Faff”, se arată în comunicatul transmis de companie.