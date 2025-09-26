După ce FC Hermannstadt a pierdut pe ”Municipal” cu FC Argeș, scor 0-1, antrenorul sibienilor, Marius Măldărășanu a reclamat arbitrajul.

La flash-interviul de după meciul FC Hermannstadt – FC Argeș 0-1, Măldărășanu a reclamat decizia centralului George Găman de la faza golului marcat de Caio, când Karo pare că a fost faultat. Totuși, cipriotul nu are scuze pentru gafa impardonabilă din postură de ultim apărător.

“Vorbesc foarte rar de arbitraj, când se acumulează multe greșeli, dar am văzut acea fază de la golul lor. E adevărat, prima greșeală e a apărătorului nostru, Karo trebuia să joace înapoi, nu trebuia să riște, dar se vede pe reluarea din spatele porții noastre că adversarul îi ia piciorul de sprijin. Karo nu avea cum să se dezechilibreze fără contact cu piciorul adversarului. Dar asta e viața, prima greșeală e a lui Karo, nu ai voie să faci așa ceva din postura de ultim apărător. Cred că a fost fault pentru noi, dar nu s-a dat, asta e”, a spus antrenorul Marius Măldărășanu. În camera VAR au fost Iulian Dima (principal) și Valentin Porumbel (asistent).

”Să pasez doar înapoi și lateral, așa pot și eu!”

Tehnicianul sibienilor spune că argeșenii nu au suprins cu nimic și își critică jucătorii din ofensivă, care au pasat steril în preajma careului advers. Doar Nana Antwi a avut acțini individuale, la una din ele Jair ratând incredibil.

”Nu ne-au suprins cu nimic, argeșenii au câțiva jucători care pot face diferența, dar ne-am achitat bine de sarcini referitor a jocul lor individual. Acel gol ne-a debusolat, asta nu îmi convine, în Giulești am întors scorul pe niște execuții. De-a lungul timpului am întors de multe ori scorul, dar acum, trebuie să riști în fața careului advers, așa să joci doar înapoi și lateral, asta o pot face și eu! Încerc ca echipa mea să joace echilibrat, e un risc pe contraatacul adversarului, dar putem rezolva astfel de momente. Mă deranjează lipsa de personalitate în astfel de momente, avem jucători cu experiență mare, poți greși, dar să încerci ceva. Nu putem aștepta doar de la Nana, a fost singurul care a încercat să ia mingea cu el, cu încredere, dar trebuie să vină de la toți de la mijloc în sus situații de asumare” a mai declarat Măldărășanu.