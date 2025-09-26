Diplomați britanici, francezi și germani au transmis la Moscova că NATO este pregătită să răspundă cu forță, inclusiv prin doborârea avioanelor rusești, după o nouă serie de încălcări ale spațiului aerian european, relatează Bloomberg.

NATO și statele europene au avertizat Rusia că vor reacționa militar la noi incursiuni aeriene, după ce mai multe avioane rusești au traversat spațiul aerian al Estoniei săptămâna trecută.

Potrivit Bloomberg, diplomați britanici, francezi și germani au avut o întâlnire la Moscova în care au catalogat incidentul drept intenționat, în pofida dezmințirilor Kremlinului.

Incidentul vine pe fondul unei serii de provocări: în ultima lună, drone rusești au pătruns în spațiul aerian al Poloniei, României și, posibil, Danemarcei.

Estonia a acuzat Rusia că, pe 19 septembrie, trei avioane MiG-31 au intrat 12 minute în spațiul său aerian, iar astăzi piloți ungari au interceptat cinci aeronave rusești deasupra Mării Baltice.

Un oficial german a confirmat întâlnirea de la Moscova, precizând că ambasadorii europeni au cerut oprirea imediată a acestor acțiuni.

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că se coordonează cu Paris, Londra și Varșovia și sprijină „toate măsurile necesare”.

În acest context, NATO a activat de două ori luna aceasta articolul 4, care prevede consultări între aliați în caz de amenințare.

Danemarca ia în calcul să facă același pas după ce drone suspecte au perturbat traficul aerian la Copenhaga.