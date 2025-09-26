noi detalii despre horațiu potra, mercenarul fugar: bani, arme și legături cu qatarul și emiratele arabe

Anchetatorii români l-ar fi localizat pe Horațiu Potra chiar din primele momente după ce acesta a fost dat în urmărire internațională, potrivit unor surse judiciare citate de Gândul. Datele obținute de polițiști arată că mercenarul, care plănuia să atace Bucureștiul, a beneficiat de ajutor pentru a părăsi România la timp.

Horațiu Potra a fugit din țară la începutul anului 2025, în luna februarie, imediat după ce pe numele său a fost emis un mandat de arestare preventivă în lipsă. Procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție îl acuză, alături de alte persoane – între care și fiul său, Dorian – de tentativă la acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, nerespectarea regimului materiilor explozive și instigare publică.

Potrivit anchetatorilor, gruparea condusă de Potra ar fi încercat să se infiltreze în protestele izbucnite după anularea primului tur al alegerilor prezidențiale din decembrie 2024, cu scopul de a provoca haos și de a deturna caracterul pașnic al manifestațiilor.

Descoperirile făcute la percheziții au confirmat amploarea planurilor: autoritățile au găsit arme de război, muniție, grenade, lansatoare, materiale explozive, dar și 25 de kilograme de lingouri din aur și trei milioane de dolari.

Fuga din țară și sprijinul din străinătate

Surse judiciare susțin că autoritățile din România au știut în permanență unde se află Horațiu Potra. Informațiile colectate arată că acesta ar fi plecat în Emiratele Arabe Unite cu ajutorul prietenului său Jurgen Faff, patronul companiei aeriene Fly Lili, folosită anterior pentru deplasarea mercenarilor în Congo.

Potra ar fi ajuns la Dubai împreună cu fiul său, Dorian, cu o sumă considerabilă de bani cash, în condițiile în care nu s-au înregistrat transferuri bancare care să îl vizeze. Cei doi s-ar fi stabilit într-un apartament închiriat, fără a se ascunde de autoritățile arabe, mizând pe faptul că între România și Emiratele Arabe Unite nu există un acord de extrădare.

Pe lângă protecția oferită de prietenii săi din zona afacerilor, Horațiu Potra s-ar fi bazat și pe relațiile dezvoltate în Qatar, unde, ani la rând, ar fi fost gardă de corp a emirului din această țară.