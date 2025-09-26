noi imagini de pe valea oltului cu șantierul tronsonului de autostradă sibiu - pitești: ”podul pentru urși” prinde contur / video

Defileul Oltului se transformă treptat într-un șantier de mari dimensiuni, odată cu avansarea lucrărilor la Autostrada Sibiu – Pitești. Cele mai spectaculoase construcții, precum Tunelul Robești, viaductul Boița și ecoductul pentru urși de la Călinești, încep să schimbe peisajul zonei.

Cel mai spectaculos tronson al viitoarei autostrăzi începe din localitatea Boița (județul Sibiu) și traversează Defileul Oltului pe o distanță de 31 de kilometri, până în zona Mănăstirii Cornetu și a hidrocentralei Cornetu (județul Vâlcea). De aici, traseul se va îndrepta spre stânga, urmând valea Băiașului până la Curtea de Argeș, scrie ziarul Adevărul.ro.

Lucrări impresionante în Defileul Oltului

Pe segmentul Boița – Cornetu vor fi construite 49 de poduri și viaducte și șapte tuneluri, cu lungimi între 250 și 1.590 de metri, însumând aproape 5 kilometri. În zonă vor fi realizate și două ecoducte pentru mamifere mari, unul la Lazaret și altul la Călinești, precum și nodurile rutiere de la Boița și Cornetu.

Contractul pentru acest tronson a fost semnat în februarie 2022 între statul român și asocierea Mapa – Cengiz (Turcia), având o valoare de peste 4,2 miliarde de lei, fără TVA, și un termen de finalizare estimat pentru 2028. În prezent, autorizațiile de construire au fost emise pentru aproximativ cinci kilometri din traseu.

Segmentul Cornetu – Tigveni, de circa 38 de kilometri, va include ecoductul Călinești, aproape 50 de poduri și pasaje, două noduri rutiere și tunelul Poiana, de 1,8 kilometri. Lucrările au fost atribuite în vara anului 2022 asocierii Astaldi/WeBuild – Tancrad, dar doar o mică parte a traseului este activ în prezent, având autorizațiile necesare.

Viaductul Boița, cel mai vizibil progres

Cel mai vizibil progres pe traseul Defileului Oltului este viaductul Boița, cu lungimea de circa 700 de metri. Construcția a început în 2024, iar până acum au fost ridicate structurile de susținere, iar o parte dintre grinzile prefabricate au fost deja montate. În apropiere vor fi construite și două tuneluri de 250 și 360 de metri, dar pentru acestea încă nu s-au obținut autorizațiile.

Alte tuneluri prevăzute pe traseu includ:

două tuneluri în zona Lazaret, cu lungimea totală de 1,4 kilometri, alături de un ecoduct pentru animale sălbatice care va traversa DN7, calea ferată și râul Olt;

un tunel de 1,6 kilometri la Câinenii Mari;

un tunel de 455 de metri la Balota.

Se lucrează la Tunelul Robești

Recent, constructorii turci și-au mobilizat muncitorii și utilajele pentru Tunelul Robești, primul tunel al autostrăzii în Defileul Oltului, situat pe versantul stâng al văii Oltului, deasupra barajului și hidrocentralei Robești. Acesta marchează un pas important în transformarea unui tronson spectaculos, dar dificil, într-o autostradă modernă.