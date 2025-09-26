Joi, 25 septembrie, în cadrul unei ceremonii festive organizate de Primăria Municipiului Mediaș, prin Direcția de Asistență Socială, primarul municipiului Mediaș, domnul Gheorghe Roman, a premiat cuplurile din orașul nostru și din satul aparținător, Ighișu Nou, care au sărbătorit sau vor sărbători 50 de ani de căsnicie pe parcursul acestui an.

Evenimentul a fost un prilej emoționant de a onora longevitatea relațiilor de familie și de a transmite un mesaj de respect față de valorile autentice care stau la temelia unei căsnicii trainice. Fiecare cuplu a primit din partea primarului o diplomă de onoare și un buchet de flori, în semn de recunoștință pentru exemplul pe care îl oferă întregii comunități.

Printre momentele deosebite ale acestui eveniment s-a numărat și premierea cuplului „de aur” Teodor și Aurelia Plopeanu. Domnul Plopeanu a fost primar al municipiului Mediaș în perioada 2000 – 2004.

„Ne aflăm astăzi în fața unui moment de mare însemnătate, și anume celebrarea a 50 de ani de căsnicie, cunoscută cu noblețe drept „Nunta de Aur”. Este o aniversare care nu marchează doar trecerea timpului, ci mai ales forța iubirii, a răbdării, a statorniciei și a importanței familiei, prin care, toți cei prezenți aici de față, ați scris o adevărată poveste ce va rămâne model și inspirație pentru noi.

Dumneavoastră ne transmiteți cu seninătate o lecție neprețuită: că adevărata fericire se construiește pas cu pas, prin respect, prin sprijin reciproc și prin înțelepciunea de a rămâne împreună nu doar în clipele de bucurie, ci mai ales în momentele de încercare pe care, nu de puține ori, ni le oferă viața.

Din experiența dumneavoastră izvorăște un sfat pentru noi toți: să prețuim lucrurile simple, să cultivăm răbdarea, să iertăm și să fim recunoscători pentru darul de a merge împreună pe drumul vieții.

Astăzi, aniversarea celor 50 de ani de căsnicie ai dumneavoastră, devine un reper, un model de urmat pentru generațiile tinere, care au nevoie mai mult ca oricând de exemple de loialitate și de credință în puterea iubirii și a familiei.

Vă adresăm, așadar, întreaga noastră prețuire și admirație. Vă dorim ani senini înainte, sănătate și binecuvântare, iar lumina pe care o răspândiți să rămână mereu un exemplu călăuzitor pentru toți cei care cred în frumusețea vieții trăite în doi”, le-a transmis primarul municipiului Mediaș, domnul Gheorghe Roman cuplurilor premiate.

În total, anul acesta au fost 129 de cupluri premiate pentru împlinirea a 50 de ani de la căsătorie, care au primit și premii în bani, în valoare de 700 de lei fiecare, conform Hotărârii Consiliului Local Mediaș nr. 17/2025.

Felicitări tuturor cuplurilor premiate! Le dorim în continuare ani frumoși împreună, sănătate și liniște sufletească!

„Ziua de astăzi este una frumoasă pentru municipiul Mediaș. Este o zi în care noi toți putem să învățăm de la oameni care au știut să treacă peste greutățile vieții și să rămână împreună. 50 de ani de căsătorie – „Nunta de aur” este un eveniment special pentru toți cei care reușesc să ajungă la această vârstă. Pentru cei mai tineri, pare un timp foarte îndelungat, dar, așa cum au spus și medieșenii prezenți astăzi aici, dacă Dumnezeu ne dă sănătate, se poate. Îi felicit, le urez multă sănătate, să le dea Dumnezeu să aibă parte de cât mai multe zile împreună”, a declarat primarul municipiului Mediaș, Gheorghe Roman.