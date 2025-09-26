o tânără din sibiu face furori la culturism și fitness. andreea dinică a luat aurul în cupa româniei / video / foto

Sibianca Andreea Dinică (19 ani) a câștigat în premieră medalia de aur la Cupa României la culturism și fitness, categoria junior women wellness.

La a doua participare la o competiție majoră de culturism și fitness, Andreea Dinică a impresionat la Cupa României, competiție disputată la Brașov, în urmă cu două săptămâni.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

În luna mai, ea mai câștigase un bronz la Campionatul Național, tot la categoria junior women wellness. Tânăra sportivă reprezintă Clubul Lupilor Sibiu și este antrenată de Marius Chera.

Andreea își împarte timpul între studiile de la ULBS – Facultatea de Litere și Arte, unde studiază germană și engleză, dar și jobul de zi cu zi, fiind angajată de peste 3 ani la un call-center în germană.

Iubește însă să facă sport, fiind susținută de mică de către părinții săi, iar fratele este fotbalist la juniorii lui FC Hermannstadt. ”Inima mea s-a oprit la culturism. Fac sală de câțiva ani, însă de când l-am întâlnit pe antrenorul meu, Marius Chera, care mi-a oferit multă încredere și curaj, am început un drum în această direcție. După doar 4 luni de pregătire am urcat prima dată pe scenă la Campionatul Național în luna mai, unde am obținut locul 3 la categoria junior women wellness. Acum, în septembrie ,am ieșit campioană la Cupa României, obținând locul 1 la aceeași categorie, junior women wellness” a povestit Andreea pentru Ora de Sibiu.

Wellness este o categorie unde sunt predominante coapsele și fesierii, ca și grupe musculare. Astfel, culturismul și fitnessul îi ocupă tinerei sibience tot timpul liber. ”Este un sport care necesită implicare maximă, de la antrenamente grele, la o alimentație foarte strictă și echilibrată, până la un somn și o recuperare eficientă. Însă, cu multă ambiție, perseverență și susținere din partea celor dragi, totul este posibil” a mai povestit Andreea.

Mai mult, atrasă de acest sport, Andreea Dinică a început chiar și să antreneze la Sala Wolf din Sibiu. ”Recent am început să și antrenez în sală, pentru a putea ajuta și eu la rândul meu alți oameni să-și atingă scopurile și să trăiască sănătos, simțindu-se bine în corpurile lor” menționează Andreea. Cei care vor să se inițieze în tainele acestui sport o pot contacta pe pagina personală de facebook, Andreea Dinica, sau ”_.Andreea._.Ioana._” pe Instagram.