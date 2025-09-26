orori în familie: un tânăr din rășinari și-a amenințat mama cu moartea

În cursul zilei de 25 septembrie 2025, polițiștii sibieni au intervenit la șase sesizări privind fapte de violență domestică. În urma întocmirii formularului de evaluare a riscului, acesta a rezultat pozitiv în două dintre cazuri, fiind emise ordine de protecție provizorii pentru victimele identificate.

Unul dintre cazurile semnificative a avut loc în localitatea Rășinari. Polițiștii din cadrul Secției nr. 1 Poliție Rurală Șelimbăr au fost sesizați de o femeie în vârstă de 55 de ani, care a declarat că a fost amenințată telefonic de propriul fiu, un bărbat de 27 de ani. Incidentul s-a petrecut în timp ce femeia se afla la locul de muncă.

După verificări și discuții cu victima, polițiștii au întocmit formularul de evaluare a riscului, care a indicat un pericol iminent pentru libertatea, viața și integritatea fizică a femeii. Ca urmare, a fost emis un ordin de protecție provizoriu pe o perioadă de 5 zile împotriva agresorului.

Polițiștii monitorizează atent acest caz și continuă să acorde sprijin victimelor, reiterând importanța sesizării oricăror fapte de violență domestică pentru protecția persoanelor aflate în pericol.

Autoritățile atrag atenția că violența domestică este o problemă serioasă, iar orice semn de agresiune trebuie raportat imediat, astfel încât poliția să poată interveni rapid și să prevină escaladarea conflictelor.