profesor avocat depus la tribună la conferință sau eveniment juridic în sibiu, în cadrul unei audiențe sau ceremonii oficiale cu documente legale și medii academice.

În Amfiteatrul „Mircea Păcurariu” al Facultății de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Șaguna” din cadrul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu a avut loc joi, 25 septembrie, susținerea publică a tezei de doctorat a pr. Daniel Hlodec, intitulată „Încreștinarea poporului vizigot”, elaborată sub îndrumarea pr. prof. univ. dr. Nicolae Chifăr.

Comisia de evaluare, prezidată de protos. conf. univ. dr. Vasile Bîrzu, a fost alcătuită din pr. prof. univ. dr. Emanoil Băbuș (Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” București), pr. prof. univ. dr. Gabriel Gârdan (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca) și lect. univ. dr. Dragoș Boicu, prodecanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Sibiu.

trînd cu preoți în timpul slujbei religioase în biserică ortodoxă din sibiu, decorată cu fresce și arhitectură tradițională, eveniment religios în orașul sibiu, turism religios în sibiu. bărbat semnând document în interiorul unei biserici ortodoxe, în timpul unei ceremonii religioase, cu simboluri și decorațiuni tradiționale, în lumină naturală și atmosferă solemnă.

Teza, cuprinzând 370 de pagini de text și 9 pagini de bibliografie, a fost structurată în cinci capitole principale, fiecare abordând aspecte speciale ale cercetării, dar păstrând un echilibru și o unitate a lucrării. Comisia a apreciat claritatea, coerența și profunzimea studiului, acordând tezei calificativul „Excelent”, cel mai înalt posibil.

După susținerea publică, pr. Daniel Hlodec a depus jurământul de credință și fidelitate față de Biserica Ortodoxă, angajându-se să contribuie la dezvoltarea teologiei ortodoxe românești și a vieții duhovnicești în comunitatea pe care o păstorește. La final, a fost declarat oficial doctor în Teologie.

bărbat vorbind la microfon într-o sală de conferințe, în fața unui grup de clerici și angajați; discuție despre evenimente religioase și acestora legate de ora de sibiu.

Ultima oră