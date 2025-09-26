În Amfiteatrul „Mircea Păcurariu” al Facultății de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Șaguna” din cadrul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu a avut loc joi, 25 septembrie, susținerea publică a tezei de doctorat a pr. Daniel Hlodec, intitulată „Încreștinarea poporului vizigot”, elaborată sub îndrumarea pr. prof. univ. dr. Nicolae Chifăr.

Comisia de evaluare, prezidată de protos. conf. univ. dr. Vasile Bîrzu, a fost alcătuită din pr. prof. univ. dr. Emanoil Băbuș (Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” București), pr. prof. univ. dr. Gabriel Gârdan (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca) și lect. univ. dr. Dragoș Boicu, prodecanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Sibiu.

Teza, cuprinzând 370 de pagini de text și 9 pagini de bibliografie, a fost structurată în cinci capitole principale, fiecare abordând aspecte speciale ale cercetării, dar păstrând un echilibru și o unitate a lucrării. Comisia a apreciat claritatea, coerența și profunzimea studiului, acordând tezei calificativul „Excelent”, cel mai înalt posibil.

După susținerea publică, pr. Daniel Hlodec a depus jurământul de credință și fidelitate față de Biserica Ortodoxă, angajându-se să contribuie la dezvoltarea teologiei ortodoxe românești și a vieții duhovnicești în comunitatea pe care o păstorește. La final, a fost declarat oficial doctor în Teologie.