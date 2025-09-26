Primăria Municipiului Mediaș, prin Direcția pentru Cultură, vă invită într-un loc unde mișcarea, educația, creativitatea și distracția se întâlnesc – Centrul Social Comunitar de Agrement și Sport din Mediaș, situat pe strada Sticlei. nr. 9, în cartierul Vitrometan.

Fie că vă aflați în căutarea unui spațiu unde să faceți sport, să învățați ceva nou, să socializați sau pur și simplu să petreceți timp de calitate, acest centru este locul ideal pentru întreaga familie. Deschis tuturor categoriilor de vârstă, de la copii și adolescenți până la adulți și seniori, centrul nostru oferă o gamă variată de activități adaptate nevoilor și intereselor fiecărui membru al comunității.

Terenul de sport exterior, dotat cu o nocturnă performantă, este locul perfect pentru pasionații de mișcare în aer liber. Vă puteți bucura de partide de mini baschet, fie că e zi sau seară. Energia, distracția și spiritul de echipă sunt garantate!

Terenul de sport interior oferă condiții excelente pentru activități precum fotbal, handbal sau badminton. Indiferent de vreme, vă puteți antrena, relaxa sau concura cu prietenii într-un mediu confortabil și modern.

Sala multifuncțională este un spațiu primitor, dedicat activităților cultural-educative, atelierelor creative și evenimentelor comunitare. Aici, copiii pot explora lumea prin jocuri și activități educative, adolescenții pot participa la workshopuri sau dezbateri, iar adulții și seniorii se pot bucura de seri culturale, cursuri și întâlniri tematice.

Centrul Social Comunitar de Agrement și Sport din Mediaș este mai mult decât un loc de sport sau recreere. Este un punct de întâlnire al comunității, un spațiu de dezvoltare personală, dialog și apartenență. Ne dorim să construim împreună o comunitate activă, implicată și unită. De aceea, programul nostru este gândit astfel încât să ofere oportunități variate pentru toate vârstele și interesele.

Principalele avantaje oferite de acest spațiu:

– organizarea de cursuri sau activități poate fi adaptată în funcție de necesități;

– activitățile se desfășoară într-un mediu sigur, curat și organizat;

– se pot utiliza mai multe spații simultan, în funcție de disponibilitate.

Pentru programări sau detalii suplimentare, persoanele interesate pot folosi adresa de e-mail centrusportagrement@gmail.com sau numărul de telefon 0756.053. 332.