Asociația Națională Cultul Eroilor “Regina Maria”, Filiala Județeană Sibiu – Subfiliala Porumbacu de Jos, împreună cu preoții parohi locali și cu reprezentanții Școlii Gimnaziale Porumbacu de Jos, precum și ai Școlii Militare de Maiștri Militari și Subofițeri pentru Comunicații, Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică, organizează duminică, 28 septembrie, începând cu ora 12:30, un eveniment dedicat rememorării faptelor și moștenirii imateriale lăsate de eroii porumbăceni participanți la Primul Război Mondial – un război de reîntregire națională pentru România.

Manifestarea va include un ceremonial religios de pomenire, sfințirea drapelului Cercului “Cultul Eroilor” din cadrul Școlii Gimnaziale Porumbacu de Jos și un program muzical cu tematică patriotică oferit de corul școlii. Evenimentul se va încheia cu depunerea de flori la fiecare mormânt de erou de către elevii și elevele Școlii Gimnaziale Porumbacu de Jos.