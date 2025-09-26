Sibiancă reținută pentru furturi din magazine: prejudiciu de peste 1.400 de lei.

La data de 25 septembrie 2025, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Sibiu – Biroul Investigații Criminale au reținut o femeie în vârstă de 37 de ani, din localitatea Glâmboaca, cercetată pentru săvârșirea infracțiunilor de furt și furt calificat.

Conform anchetei, aceasta este suspectă că, în două ocazii separate – pe 18 iunie și 29 iulie a.c. – a sustras mai multe sticle de băuturi alcoolice din două societăți comerciale din municipiul Sibiu, cauzând un prejudiciu total de aproximativ 1.470 de lei.

Pe baza probelor administrate, polițiștii au dispus reținerea femeii pentru 24 de ore, aceasta fiind încarcerată în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Sibiu. Ulterior, aceasta urmează să fie prezentată Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu, pentru a se stabili măsura preventivă corespunzătoare.

Polițiștii sibieni continuă cercetările pentru a stabili toate circumstanțele în care s-au comis faptele și pentru recuperarea prejudiciului. Ancheta se desfășoară sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu.

Acțiunea polițiștilor vine în contextul unei atenții sporite asupra infracțiunilor de furt în zona municipiului Sibiu, autoritățile atrăgând atenția asupra importanței măsurilor preventive și a colaborării cu cetățenii pentru prevenirea și combaterea infracțiunilor.