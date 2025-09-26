s-a stins din viață cel mai cunoscut voluntar al turului ciclist al sibiului

Pagina oficială de socializare ”Turul Ciclist al Sibiului” anunță decesul lui Marian Popa, un cunoscut voluntar și susținător al ciclismului sibian. 

”Turul Ciclist al Sibiului” deplânge trecerea în neființă a lui Marian Popa, voluntar neobosit al competiției. Înmormântarea va avea loc în localitatea Vale, sâmbătă, 27 septembrie, la ora 12.00.
”Cu profund regret anunțăm trecerea în neființă a colegului nostru, Popa Marian, un voluntar devotat și un susținător neobosit al Turului Ciclist al Sibiului. Prin dăruirea și energia sa, Marian a lăsat o amprentă puternică în comunitatea noastră și în inimile celor care l-au cunoscut.
Înmormântarea va avea loc la capela din localitatea Vale, județul Sibiu, în data de 27 septembrie 2025, la ora 12:00.
Transmitem sincere condoleanțe familiei și tuturor celor apropiați.
Drum lin, Marian. Nu te vom uita niciodată” se arată pe pagina oficială a Turului Ciclist al Sibiului.
