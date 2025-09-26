Mai mulți elevi din cadrul Consiliului Județean al Elevilor (CJE) Sibiu acuză conducerea că au fost demiși abuziv, în urma unor decizii netransparente și influențate de factori personali. Situația a generat tensiuni majore între membri și a ajuns inclusiv în atenția Consiliului Național al Elevilor (CNE), care este acuzat, la rândul său, de tratament preferențial.

Potrivit mai multor elevi sibieni implicați din cadrul Consiliului Județean al Elevilor (CJE) Sibiu, aproxmativ 10 membri activi, inclusiv doi vicepreședinți și directori de departament, ar fi fost înlăturați fără o justificare clară, fără consultări și fără respectarea regulamentului intern. „Am fost demiși pe motive nefondate, iar dreptul de a ne apăra nu a fost respectat. Deciziile par influențate mai degrabă de relații personale și de putere, decât de interesul real al elevilor”, a declarat una dintre elevele afectate.

Aceasta mai susține că demiterea a fost rezultatul unor tensiuni interne legate de propuneri de proiecte, dar și de acuzații privind organizarea unor ședințe informale care, potrivit declarațiilor, nu ar fi avut caracter decizional.

Un alt elev susține că întreaga conducere a CJE Sibiu, precum și reprezentanți din toate consiliile școlare ale liceelor din județ, au semnat o petiție pentru revocarea unei membre din funcție. Acesta consideră că această elevă ar fi influențat decizia Consiliului Național al Elevilor (CNE). „Toată lumea a semnat o petiție să fie dată afară, pentru că nu făcea nimic. Dar ea avea prieteni în Consiliul Național, care au respins cererea și au decis să ne dea pe noi afară. Dintr-un foc, au fost demiși doi vicepreședinți și mai mulți membri din biroul executiv”, afirmă elevul.

Acuzații de favorizare

Thea, o altă elevă din Sibiu, și ea consideră că a fost demisă pe nedrept din cadrul Consiliului Județean al Elevilor. Aceasta susține că aceeași elevă a avut o influență mare în ceea ce privește valul de demiteri. „Am fost acuzată ca am adăugat un fost membru al CJE (președinte) într-un grup intern, unul dintre motivele demiterii doresc să clarific faptul că adăugarea unui fost membru al Consiliului Județean al Elevilor Sibiu în grupul de comunicare internă a fost realizată exclusiv în scopul medierii și rezolvării unor dispute existente între acesta și colegii din Biroul Executiv, în contextul în care în lipsa sa fuseseră formulate acuzații care afectau buna funcționare a comunicării și coeziunii interne a consiliului. Demersul meu a avut caracter echilibrat, cu intenția de a clarifica situațiile tensionate și de a favoriza un climat de colaborare deschisă, nu de a genera conflict, așa cum în mod eronat se afirmă în decizie. Apoi, am fost acuzată ca aș fi manifestat o atitudine neconstructivă în legătură cu desemnarea președintelui interimar al Consiliului Județean al Elevilor Sibiu”, spune eleva.

Tot Thea susține că, în ciuda conflictului, a existat o tentativă de reconciliere printr-un meeting online organizat cu CNE și CONET, însă concluziile întâlnirii nu au fost respectate. „Deși părea că s-a ajuns la un consens și că ne vom împăca, câteva zile mai târziu am primit pe e-mail demiterea. De asemenea, decizia de demitere a fost luată fără să mi se acorde un drept minim la apărare, fără audiere și fără solicitarea unui punct de vedere. Un astfel de demers încalcă flagrant principiile democratice pe care structura de reprezentare le promovează și afectează imaginea unei structuri de reprezentare care ar trebui să își fundamenteze acțiunile pe principii de transparență și echitate”, a mai spus eleva.

Reacția celei vizate: „Decizia a aparținut Consiliului Național, nu mie”

Eleva acuzată că ar fi influențat deciziile Consiliului Național neagă orice implicare directă. „Această situație nu ar fi trebuit să ajungă publică. Cererile au venit de la noi, dar decizia finală a fost a Consiliului Național al Elevilor, care s-a autosesizat. Eu nu am avut niciun conflict cu nimeni. Încă sunt membru CJE, urmează să îmi închei mandatul”, a spus Andreea, eleva din Sibiu acuzată de restul membrilor CJE Sibiu că ar fi avut un punct de spus în demiterea lor.