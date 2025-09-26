Un scandal absurd s-a petrecut joi seara, în localitatea Cașolț din județul Sibiu, unde un bărbat a fost atacat în propria locuință de doi indivizi, după ce ar fi dat like la o postare a unei femei pe Facebook. Totul s-a întâmplat în jurul orei 22:00, iar agresiunea s-a soldat cu intervenția a două echipaje de poliție și o ambulanță.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Potrivit declarațiilor făcute de o rudă a victimei, totul ar fi pornit de la o reacție banală pe rețelele de socializare. Soțul femeii vizate ar fi aflat că un bărbat – cunoscut în sat, căsătorit și cu copii – i-a dat „like” soției sale. Deranjat, s-ar fi dus împreună cu socrul său (tatăl fetei) peste cel care i-a apreciat postarea, și împreună ar fi intrat în casa acestuia, unde l-ar fi agresat fizic.

Victima ar fi reușit să filmeze o parte din incident, care ar putea constitui probă în ancheta deschisă de autorități. Rudele susțin că bărbatul nu provocase în niciun fel conflictul și că reacția agresorilor este complet nejustificată.

„Nu mai ai voie nici să dai un like. Au venit peste el acasă, noaptea, și l-au bătut. E căsătorit, are copii… Asta s-a întâmplat într-un sat din județul Sibiu, în 2025”, a declarat revoltată o persoană apropiată victimei.

“La data de 25 septembrie, în jurul orei 20:15, Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu a fost sesizat, prin apel 112, despre faptul că un bărbat domiciliat în Cașolt ar fi fost agresat de mai multe persoane.

La fața locului s-au deplasat polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Șelimbăr, care au identificat apelantul, fiind vorba despre un bărbat în vârstă de 39 de ani.

Din verificările efectuate a rezultat faptul că alți doi bărbați, de 39 și 24 de ani, domiciliați în Cașolt și Daia, ar fi venit la domiciliul familiei și l-ar fi agresat pe apelant, pe fondul unui conflict spontan.

Polițiștii au întocmit formularul de evaluare a riscului, care a reieșit negativ, nefiind necesară întocmirea unui ordin de protecție provizoriu.

Totodată, apelantul a depus plângere penală împotriva bărbatului de 39 de ani, pentru săvârșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe.

Cercetările sunt continuate, la nivelul Secției de Poliție Rurală Șelimbăr, în cadrul unui dosar penal deschis sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe”, a transmis Isabela Brad, purtător de cuvânt al IPJ Sibiu.