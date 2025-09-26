sibiul are „lipici” pentru studenți din sua, china, mexic și tanzania. o facultate îi atrage ca un magnet

Sibiul reușește să își câștige locul pe harta academică internațională. Peste 400 de tineri din întreaga lume au ales, anul acesta, să studieze la Universitatea „Lucian Blaga”. Mulți dintre ei sunt atrași de Facultatea de Medicină, dar și celelalte programe de studii în limba engleză sunt tot mai căutate.

Studenți de pe toate continentele la Sibiu

Dacă până acum reprezenta o alegere clară mai ales pentru studenții europeni, Sibiul a început să atragă și tineri din colțuri îndepărtate și exotice ale lumii. Printre cei 400 de studenți străini care studiază anul acesta la ULBS se numără tineri din SUA, China, Mexic, Pakistan, Nicaragua, Tanzania, Yemen, Grenada și Zimbabwe.

„Țările din care provin studenții străini sunt: Afganistan, Africa de Sud, Albania, Algeria, Anglia, Arabia Saudită, Azerbaijan, Bangladesh, Belgia, Bolivia, Canada, Chad, Chile, China, Congo, Egipt, Emiratele Arabe Unite, Franța, Georgia, Germania, Grecia, Grenada, India, Iordania, Iraq, Israel, Italia, Kazahstan, Liban, Maroc, Mexic, Nicaragua, Nigeria, Olanda, Pakistan, Palestina, Qatar, Republica Moldova, Statele Unite ale Americii, Siria, Tanzania, Tunisia, Turcia, Turkmenistan, Ucraina, Yemen și Zimbabwe”, spune Smaranda Bălan, purtătorul de cuvânt al ULBS.

Medicina, „vedeta” universității

Dintre toate facultățile, Medicina rămâne preferata străinilor. Laboratoarele moderne și cursurile în limba engleză fac ca aici să se înscrie cei mai mulți dintre studenții care plătesc taxe.

„Toate facultățile din cadrul ULBS atrag studenți străini în mobilități Erasmus și în cadrul Alianței FORTHEM, în egală măsură. Facultățile care atrag însă cei mai mulți studenți străină plătitori de taxe sunt, în primul rând, facultățile care au programe de studii în limba engleză. Din acest punct de vedere, putem afirma că Facultatea de Medicină atrage cei mai mulți studenți străini plătitori de taxe”, precizează purtătorul de cuvânt al instituției.

Creștere constantă de la an la an

Strategia universității, orientată puternic spre internaționalizare, începe să dea roade. Numărul studenților străini crește de la an la an, iar datele confirmă tendința.

„Într-adevăr, deschiderea programelor de studii în limba engleză și strategia orientată spre internaționalizare a universității a dus la o creștere a numărului de studenți străini plătitori de taxe, care aleg Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu pentru programele de studii licență și master. Dacă ne raportăm la ultimii trei ani universitari, la nivelul anului universitar 2022-2023, în universitatea noastră erau înmatriculați 275 studenți străini, în anul universitar 2023-2024, 276 de studenți străini, în anul universitar 2024-2025, 308 studenți străini, iar în acest moment estimăm un număr de 413 studenți străini pentru anul universitar 2025-2026”, confirmă Smaranda Bălan.

De la străzile istorice și atmosfera culturală, până la programele academice recunoscute, Sibiul își întărește imaginea de oraș universitar cosmopolit. Pentru tinerii veniți de peste mări și țări, experiența de studiu aici nu înseamnă doar educație, ci și descoperirea unui oraș autentic, unde tradiția se împletește cu modernitatea.