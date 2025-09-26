Studenții organizează, luni, odată cu începerea noului an universitar, un protest în centrul municipiului Sibiu. Aceștia sunt nemulțumiți de măsurile de austeritate care îi vizează în mod direct.

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) anunță că protestele au loc date fiind măsurile de austeritate impuse prin Legea Bolojan. Studenții spun că sunt afectați de tăierea burselor.

Protestul a fost autorizat de Primărie. Tinerii vor pleca în marș de pe Pietonala Bălcescu până în Piața Mare. Acțiunea ar urma să aibă loc în 29 septembrie, timp de două ore.

„Comisia de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice din Municipiul Sibiu a analizat și avizat favorabil cererea formulată de către o persoană fizică pentru organizarea unui protest privind „nemulțumirile studenților Universității Lucian Blaga din Sibiu față de măsurile de austeritate impuse acestei categorii sociale”. Acțiunea se va desfășura în data de 29 septembrie 2025, între orele 16.00 – 18.00. Protestatarii vor pleca în marș de pe strada Nicolae Bălcescu (zona Farmaciei 24) spre Piața Mare (zona statuii lui Samuel von Brukenthal)”, spune Mirela Gligore, purtătorul de cuvânt al Primăriei Sibiu.

Și în București, Timișoara, Cluj-Napoca, Iași, Galați, Suceava, Alba Iulia și Baia Mare vor avea loc proteste ale studenților, notează edupedu.ro.