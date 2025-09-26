Un antrenament de instruire urmează să aibă loc, luna viitoare, în mai multe poligoane din România și Bulgaria în cadrul exercițiului multianual Dacian Fall. În județul Sibiu, la Cârțișoara, sunt așteptați să vină 400 de militari francezi, implicați în activități de sprijin logistic.

Echipele CIMIC din cadrul Comandamentului Multinațional de Divizie Sud-Est (HQ MND-SE), ale Grupului de Luptă al NATO dislocat în România, Batalionul 1 CIMIC și ale USAREUR-AF (Comandamentul Forțelor Terestre ale SUA pentru Europa și Africa) au vizitat Primăria Comunei Cârțișoara, în cadrul activităților de promovare a exercițiului multinațional DACIAN FALL 2025. Aceștia au decis ca în poligonul de pe raza comunei să fie dislocați aproximativ 400 de militari francezi care să participe la activitățile de sprijin logistic în cadrul exercițiului.

„Militarii francezi și-au amenajat baza logistică în poligonul din Cârțișoara. În majoritatea timpului ei vor fi în poligon, vor executa antrenamente, exerciții logistice, de instruire. Oamenii nu trebuie să aibă vreun motiv de îngrijorare, fiindcă aceasta este doar un exercițiu de antrenament, de pregătire”, a explicat primarul Sorin Cîrțan.

Exercițiul multinațional Dacian Fall 2025 are loc în perioada 20 octombrie – 13 noiembrie, peste 5.000 de militari și aproximativ 1.200 de mijloace tehnice din 10 state membre NATO participând la activități de instruire în poligoane din România și Bulgaria. Militarii vor fi dislocați inclusiv în vecinătatea localităților Făgăraș, Bucium, Cincu și Cârțișoara, potrivit informațiilor furnizate pe pagina de Facebook a Primăriei Cârțișoara.

Exercițiul, planificat de HQ MND-SE București, are caracter strict defensiv și urmărește consolidarea interoperabilității între structurile aliate, precum și dezvoltarea Grupurilor de Luptă NATO, dislocate în România și Bulgaria, până la nivel de brigadă.