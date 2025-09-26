Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat joi impunerea unei noi runde de tarife comerciale care vizează o gamă largă de produse importate, argumentând că măsura este necesară pentru protecția producătorilor americani și securitatea națională, potrivit Reuters.
Începând cu 1 octombrie, medicamentele de marcă sau brevetate importate vor fi taxate cu 100%, camioanele grele cu 25%, iar dulapurile de bucătărie cu 50%. Totodată, mobilierul de baie va fi supus unui tarif de 50%, iar mobilierul tapițat de 30%.
Trump a explicat că noile taxe pe camioane au scopul de a proteja companii americane precum Peterbilt, Kenworth și Freightliner de „concurența externă neloială”, scrie Mediafax.
Măsurile au stârnit critici din partea Camerei de Comerț a SUA, care a subliniat că principalii furnizori de camioane grele sunt Mexic, Canada, Japonia, Germania și Finlanda, toate țări aliate ale Statelor Unite.
Tariful de 100% pentru medicamente se aplică tuturor produselor farmaceutice de marcă importate, cu excepția cazurilor în care producătorul a început deja construcția unei fabrici pe teritoriul SUA.
Industria farmaceutică a avertizat că această măsură ar putea perturba lanțurile de aprovizionare, având în vedere că aproape jumătate din ingredientele medicamentelor consumate în SUA provin din Europa și alte țări aliate.
Ultima oră
