Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat joi impunerea unei noi runde de tarife comerciale care vizează o gamă largă de produse importate, argumentând că măsura este necesară pentru protecția producătorilor americani și securitatea națională, potrivit Reuters.

Începând cu 1 octombrie, medicamentele de marcă sau brevetate importate vor fi taxate cu 100%, camioanele grele cu 25%, iar dulapurile de bucătărie cu 50%. Totodată, mobilierul de baie va fi supus unui tarif de 50%, iar mobilierul tapițat de 30%.

Trump a explicat că noile taxe pe camioane au scopul de a proteja companii americane precum Peterbilt, Kenworth și Freightliner de „concurența externă neloială”, scrie Mediafax.

Măsurile au stârnit critici din partea Camerei de Comerț a SUA, care a subliniat că principalii furnizori de camioane grele sunt Mexic, Canada, Japonia, Germania și Finlanda, toate țări aliate ale Statelor Unite.

Tariful de 100% pentru medicamente se aplică tuturor produselor farmaceutice de marcă importate, cu excepția cazurilor în care producătorul a început deja construcția unei fabrici pe teritoriul SUA.

Industria farmaceutică a avertizat că această măsură ar putea perturba lanțurile de aprovizionare, având în vedere că aproape jumătate din ingredientele medicamentelor consumate în SUA provin din Europa și alte țări aliate.