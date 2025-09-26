tiktok u.s., evaluat la 14 miliarde de dolari – murdoch și dell intră în acționariat

Președintele american Donald Trump a semnat joi un ordin executiv prin care oficializează vânzarea operațiunilor TikTok din Statele Unite către un consorțiu de investitori americani și internaționali, într-un acord evaluat la aproximativ 14 miliarde de dolari. Măsura are ca scop respectarea cerințelor de securitate națională prevăzute de legea din 2024, care obligă aplicația să fie deținută de entități non-chineze pentru a putea continua să funcționeze în SUA.

Vicepreședintele JD Vance a declarat că noua societate mixtă va include investitori importanți, printre care Michael Dell și Rupert Murdoch, iar Oracle și firma de private equity Silver Lake vor deține împreună aproximativ 50% din TikTok U.S. În același timp, un grup de acționari actuali ai companiei-mamă ByteDance va păstra circa 30%, iar ByteDance va rămâne cu mai puțin de 20%, conform cerințelor legii americane.

Casa Albă nu a oferit detalii despre metodologia prin care s-a stabilit valoarea de 14 miliarde de dolari, sub estimările anterioare de 30–40 de miliarde de dolari pentru platformă, fără algoritmul de recomandare.

Trump a precizat că, în urma unui apel telefonic cu președintele chinez Xi Jinping, partea chineză și-a dat acordul pentru tranzacție. Președintele american a subliniat că vânzarea va asigura protejarea datelor utilizatorilor americani și o „operare complet americană” a TikTok.

Termenul-limită pentru finalizarea procesului și evitarea interzicerii aplicației în SUA este 16 decembrie 2025.