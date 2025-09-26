O femeie din Sibiu, în vârstă de 35 de ani, a fost încarcerată după ce Tribunalul Sibiu a emis mandat de executare a pedepsei cu închisoarea pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc.

Incidentul a fost înregistrat pe data de 25 septembrie 2025, în jurul orei 14:30, când polițiștii Serviciului Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu au identificat persoana condamnată.

Femeia fusese condamnată la cinci ani și șase luni de închisoare cu executare, pedeapsă pe care a început să o ispășească imediat, fiind încarcerată în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Sibiu.

Autoritățile sibiene continuă să monitorizeze situația și subliniază importanța combaterii traficului de droguri, infracțiune considerată extrem de periculoasă pentru comunitate.

Acțiunea polițiștilor face parte dintr-un efort constant de aplicare a legii și de protejare a siguranței publice în județul Sibiu.