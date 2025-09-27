Sibiu Opera Festival a debutat, sâmbătă, cu recitaluri de excepție în spații neconvenționale din Sibiu. Festivalul continuă până în 11 octombrie 2025.

Ediția cu numărul XXIV a Sibiu Opera Festival aduce, în perioada 27 septembrie – 11 octombrie 2025, recitaluri de operă impresionante, cu participarea Operei din Parma (Italia), Teatro Goldoni (Livorno, Italia), Operei Naționale Române Timișoara, Operei Maghiare Cluj-Napoca, Teatrului Național de Operă și Operetă “Nae Leonard” Galați și, desigur, a Filarmonicii de Stat Sibiu.

Sibiu Opera Festival a debutat sâmbătă cu un recital de operă la Biblioteca Astra, pe terasa etajului 5. Soprana Sonia Moșneag, baritonul Eduard Alexe și pianista Bianca Murariu i-au încântat pe cei prezenți cu un recital cu arii și duete de operă. Aceștia au continuat apoi recitalul la Aeroportul Internațional Sibiu, la terminalul Plecări, încântându-i pe călătorii prezenți.

Concertul a fost mutat apoi, de la ora 14:00, în Piața Mare, la Târgul de Ecoturism.

Nu ratați ziua de duminică, căci de la ora 19:00, la Biserica Romano-Catolică „Sf. Treime” din Sibiu, va avea loc un program susținut de soprana Iulia Isaev, tenorul Andrei Petre și organistul Eduard Antal, într-o seară dedicată repertoriului vocal și instrumental.