accident dis-de-dimineață pe dn14: femeie de 58 de ani, lovită de o mașină

O femeie a fost lovită de o mașină, sâmbătă dimineața, în timp ce traversa drumul național. Ea a fost transportată de urgență la spital.
Accidentul s-a produs sâmbătă dimineața, în jurul orei 07:00, pe DN 14, în zona localității Slimnic. Polițiștii și echipajele medicale au fost anunțate prin apel la 112 și s-a deplasat în zonă.
„Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii rutieri au stabilit faptul că un autoturism condus pe DN 14 de către o femeie în vârstă de 30 de ani, domiciliată în Șelimbăr, ar fi acroșat o femeie în vârstă de 58 de ani, domiciliată în Slimnic, care se afla angajată în traversarea străzii. Autoturismul se deplasa pe direcția Mediaș – Sibiu”, informează Isabela Brad, purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu.
În urma accidentului, femeia de 58 de ani a fost rănită. Un echipaj SMURD a dus-o la spital. „La fața locului s-a deplasat de urgență un echipaj SMURD cu medic pentru a acorda îngrijiri medicale pietonului. Este vorba de o femeie în vârstă de 58 de ani care a suferit multiple traumatisme. Aceasta a fost transportată la UPU Sibiu conștientă”, spune Andreea Ștefan, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu.
Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului rutier și luarea măsurilor legale.
