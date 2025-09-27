arhiva de icoane și obiecte religioase în biserica ortodoxă din sibiu, decorată cu flori albe și imagini sfinte, folosită pentru ceremonii și rugăciuni, simbolizând credința și tradiția locală.

Brâul Maicii Domnului a fost adus la Biserica cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail si Gavriil” din cartierul Ștrand din Sibiu. Credincioșii sunt așteptați închinare. 

Timp de trei zile, Brâul Maicii Domnului de la Mănăstirea Kato Xenia din Grecia, va poposi la Biserica din cartierul Ștrand din municipiul Sibiu. 

Credincioșii și pelerinii sunt invitați să vină la închinare și să cinstească această relicvă sfântă adusă tocmai din Grecia. 

În prima seara, zeci de credincioși au venit la închinare. Brâul Maicii Domnului va rămâne la Sibiu până duminică.

