Președinții asociațiilor de proprietari din Cartierul Arhitecților au avut o întâlnire cu primarul Mircea Orlățan, unde au discutat despre nevoile comunității.
Două mari nevoi ale comunității din Arhitecților au reieșit în urma discuțiilor: cartier mai verde și spații pentru relaxare.
„În cadrul zilei de ieri (n.red.: joi) am avut o întâlnire cu o parte dintre președinții asociațiilor de proprietari din Cartierul Arhitecților. Împreună am discutat despre nevoile comunității și am analizat soluții pentru: înverzirea cartierului, prin plantarea de arbori și amenajarea spațiilor verzi; dotarea zonei cu mobilier urban adecvat, pentru a crea locuri de relaxare și socializare”, se arată într-o postare pe pagina de Facebook a Primăriei Orașului Cisnădie.
Primăria admite că aceste întâlniri sunt esențiale pentru a identifica cele mai bune soluții și pentru a construi, împreună cu cetățenii, un cartier mai prietenos, mai verde și mai bine conectat la nevoile locuitorilor.
