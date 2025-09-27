prima bombă în superliga sibiu. o candidată la promovare pierde acasă! / video

Interstar Sibiu a detonat surpriza etapei a 5-a din Superliga, după ce s-a impus la Agnita cu 3-2.

Tinerii de la Interstar au reușit sâmbătă primul lor succes în Superliga Sibiu și l-au făcut cu clasă, câștigând pe terenul Agnitei, principala favorită la titlul județean. Deși era condusă la pauză, Interstar a răsturnat situația în partea secundă, după un meci plin de autogoluri.

Păltiniș Rășinari și ACS Bradu au profitat de situație și au rămas singurele echipe cu punctaj maxim după patru etape.

Rășinari a spulberat cu 7-1 pe FC Avrig și este lider, având golaveraj mai bun decât Bradu.

ACS Bradu a câștigat și ea detașat, 6-0 cu Arsenal Sibiu.

Voința Sibiu s-a impus pe teren propriu, 1-0 cu CS Alma Sibiu și a urcat pe loc de play-off. Alma a rămas singura echipă fără punct reușit după patru etape.

FC Tălmaciu a remizat acasă, 2-2 cu CS Săliște 2012, primul punct în Superliga pentru oaspeți.