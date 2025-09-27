primul punct în deplasare pentru csc șelimbăr. gol splendid pentru petrișor petrescu / video

CSC Șelimbăr a remizat sâmbătă în deplasare, scor 1-1 cu CSC Dumbrăvița, dar echipa lui Eugen Beza a coborât pe ultimul loc în Liga 2.

După remizat codașelor de la Cisnădie cu Satu Mare, Șelimbărul spera la prima victorie în deplasarea de la Dumbrăvița, o altă echipă aflată în suferință.

Dumbrăvița a deschis scorul în minutul 13 prin Butnărașu, care a marca dintr-o poziție suspectă de ofsaid, după o centare din flancul drept.

Imediat, Șelimbăr egalează în minutul 14 prin Petrișor Petrescu, o execuție superbă a mijlocașului sibian, șut la vinclu din interiorul careului. În final de repriză, ”călăreții roșii” irosec o șansă bună prin Andrei Șerban, care nu prinde poarta din poziie foarte bună.

În minutul 52, Jurj reia din 12 metri pe lângă poarta timișorenilor. Șelimbăr a presat, a avut situații, dar nu avut luciditate la finalizare.

S-a terminat 1-1, primul punct în deplasare pentru echipa lui Eugen Beza, care rămâne singura fără victorie în acest sezon.

Cu 2 puncte din 8 jocuri, CSC 1599 Șelimbăr este ultima în clasamentul Ligii 2.

CSC 1599 Șelimbăr: Măluțan – Ivan, Wiktorski, Natea, S.Șerban – Al. Luca, Ayine – A. Șerban, P. Petrescu, Bucuroiu, Sg. Jurj. Antrenor: Eugen Beza